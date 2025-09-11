Μίλτος Χρυσομάλλης: «Επίσημη αργία για τη Μεσσήνη η κάθοδος της εικόνας της Βουλκανιώτισσας».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 157/Α’ της 10ης Σεπτεμβρίου 2025 του Προεδρικού Διατάγματος για την κήρυξη της 20ης Σεπτεμβρίου, ημέρας καθόδου της θαυματουργού εικόνας της «Παναγίας Βουλκανιώτισσας», ως ημέρα αργίας για τη Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης, ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Έπειτα από 5 χρόνια επίμονων προσπαθειών και διαρκούς συνεργασίας με διαφορετικούς Υπουργούς Εσωτερικών, υπογράφηκε επιτέλους το Προεδρικό Διάταγμα της κήρυξης της ημέρας καθόδου της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας ως επίσημης αργίας για τη Μεσσήνη. Ένα δίκαιο και διαρκές αίτημα, που ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια επί δημαρχοντίας του Στάθη Αναστασόπουλου και αντανακλούσε την ευλάβεια και τη βαθιά σύνδεση της κοινωνίας της Μεσσήνης με την θρησκευτική παράδοση του τόπου μας, και το οποίο καθυστέρησε να ικανοποιηθεί για αιτίες που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών.

Για ιστορικούς λόγους να θυμίσω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ολοκλήρωσε τη σύνταξη του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος ήδη από το 2022, όπως μας είχε διαβεβαιώσει ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, σε συνάντηση που είχαμε για το συγκεκριμένο ζήτημα μαζί με το Δήμαρχο Μεσσήνης Γ. Αθανασόπουλο. Το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά του από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 105/2022 Γνωμοδότησή του και απεστάλη προς υπογραφή στην τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα. Αικ. Σακελλαροπούλου. Για λόγους που δεν γνωρίζω δεν υπογράφηκε ποτέ από την Πρόεδρο, παρά τις συνεχείς οχλήσεις. Μετά την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα ως Προέδρου της Δημοκρατίας, ξεκίνησα νέες συνεννοήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο αλλά και τον αρμόδιο Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θ. Πετραλιά, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρόνο το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα να ετοιμαστεί, να αποσταλεί εκ νέου για γνωμοδότηση από το ΣτΕ (102/2025) και τελικά να υπογραφεί χωρίς καθυστέρηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ευχαριστίες οφείλονται στους Υπουργούς Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και Θοδωρή Λιβάνιο καθώς και στον Υφυπουργό Οικονομικών Θανάση Πετραλιά για την εξαρχής θετική στάση και υποστήριξή τους στο δίκαιο αίτημα της Μεσσήνης, στο Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αναστασόπουλο για τις προσπάθειές του αλλά και στον ποιμενάρχη μας Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ο οποίος συνέβαλε ποικιλοτρόπως στην προσπάθεια αυτή. Η Παναγία Βουλκανιώτισσα, που θα εορτάσουμε σε λίγες μέρες πανηγυρικά στη Μεσσήνη, να στέκει πάντοτε αρωγός όλων μας.».