Μίλτος Χρυσομάλλης: Μια μεγάλη εκκρεμότητα γίνεται πραγματικότητα – Προχωρά η ανέγερση της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνάντηση που είχε σήμερα ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία και του διευθύνοντα συμβούλου της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. Θανάση Γιάνναρη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ενέκρινε την κατασκευή της νέας πτέρυγας στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και δεσμεύθηκε για την κατά προτεραιότητα ένταξή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.

Είχαν προηγηθεί σειρά συναντήσεων εργασίας του Μίλτου Χρυσομάλλη τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, με τον Υπουργό Υγείας αλλά και με τα στελέχη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΤ.ΥΠ., προκειμένου να εξεταστούν τα υφιστάμενα από προηγούμενα χρόνια σχέδια και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τημελετοκατασκευή του έργου, που θα επιτρέψει επιτέλους στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας να απαλλαγεί από τα κοντέινερ και να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες του σε ένα νέο σύγχρονο κτήριο.

«Έπειτα από την ευόδωση της προσπάθειάς μας και την μεταφορά του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας στα άγονα κατηγορίας Α’, από την κατηγορία Β’ που ήταν ενταγμένο ήδη από το 1987, ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη μεγάλη εκκρεμότητα του κτηριακού ζητήματος του Νοσοκομείου. Η συστηματική εργασία του τελευταίου διαστήματος έφερε επιτέλους τα αποτελέσματα που επιθυμούσε η κοινωνία της Κυπαρισσίας και ολόκληρης της Τριφυλίας, καθώς πλέον το έργο της ανέγερσης της νέας πτέρυγας στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας μπαίνει στη τροχιά της υλοποίησης.

Οφείλω όχι μόνο να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και να εξάρω την αμέριστη προσοχή και υποστήριξη που προσφέρει στα ζητήματα του τομέα της υγείας στη Μεσσηνία. Χωρίς αυτήν την υποστήριξη,η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου της Κυπαρισσίας θα παρέμενε στις καλένδες. Χάρη στον Υπουργό αλλά και στη συστηματική συνεργασία που είχαμε το τελευταίο διάστημα με τον διευθύνοντα σύμβουλο των Κτιριακών Υποδομών και συμπατριώτη μας Θανάση Γιάνναρη και με την νέα Διοικήτρια του νοσοκομείου Δημητρούλα Καλομοίρη, είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε, αποδίδοντας στην Κυπαρισσία ένα ακόμη έργο στον τομέα της Υγείας. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω και τον προηγούμενο Διοικητή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δημήτρη Λαμπρόπουλο, με τον οποίο εργαστήκαμε από κοινού, όχι μόνο για την προετοιμασία τουέργου της νέας πτέρυγας αλλά και για τη συνεχή αναβάθμιση του Νοσοκομείου, από το 2019 έως και την αποχώρησή του.

Προσηλωμένοι σταθερά στη συνεχή βελτίωση των υποδομών υγείας στη Μεσσηνία, συνεχίζουμε αθόρυβα και συστηματικάτην προσπάθεια με διαρκείς παρεμβάσεις.», δήλωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.