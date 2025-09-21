Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η διαδικασία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με τη Λιβύη

Στις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν «την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων» και σε καλά νέα από την αγορά εργασίας αναφέρεται μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανάρτησή του, για την εβδομάδα που πέρασε.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Καλή σας ημέρα. Άλλη μια εβδομάδα πέρασε με σημαντικές πρωτοβουλίες. Θα ξεκινήσω τη σημερινή ανασκόπηση με τις δύο σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων που βιώνουμε. Αναφέρομαι καταρχάς στην έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών εδώ στην Αθήνα και η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην Τρίπολη. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο είναι μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα σε σχέση με τη γειτονική μας χώρα. Ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια. Η εκκίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης με τη Λιβύη έρχεται μάλιστα λίγα 24ωρα μετά την επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου και τη σαφή αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

