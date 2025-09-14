Μοχλός τουριστικής ανάπτυξης φέτος τα πανηγύρια

«Τα ελληνικά πανηγύρια αναζωπυρώνουν το ελληνικό καλοκαίρι» ανέφερε πρόσφατα άρθρο στον διεθνή τύπο αναλύοντας την εμπειρία των φημισμένων, ακόμα και στους ξένους επισκέπτες, πανηγυριών της Ικαρίας. Από μια ευρύτερη επισκόπηση της φετινής τουριστικής δραστηριότητας και των εκδηλώσεων που την συνόδεψαν βέβαια, συμπεραίνει κανείς ότι τα ελληνικά πανηγύρια το 2025 κατάφεραν να αναζωπυρώνουν και τον ίδιο τον τουρισμό, βάζοντας όμως τρικλοποδιά στην εστίαση, που όπως όλα δείχνουν το τρέχον έτος δεν αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά της.

Πολλαπλασιάστηκαν τα πανηγύρια

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου το φετινό καλοκαίρι οι πολυάριθμοι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών και των οικισμών των νησιών αλλά της ηπειρωτικής Ελλάδας άναψαν τα φώτα σε πλατείες, αλάνες και γήπεδα φιλοξενώντας λαϊκούς καλλιτέχνες και επενδύοντας δυναμικά στο πανηγύρι. Αποτέλεσμα ήταν να πραγματοποιηθούν περισσότερες από το συνηθισμένο τέτοιου τύπου εκδηλώσεις.

Από την Κρήτη και τις Κυκλάδες μέχρι την Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Μακεδονία, με εξαίρεση ίσως την Ήπειρο λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, οι αφίσες και οι ανακοινώσεις εκδηλώσεων πολλαπλασιάστηκαν και οι πλατείες μετατράπηκαν σε σημεία συνάντησης για ντόπιους αλλά και τουρίστες.

Η διοργάνωση και προώθηση των εκδηλώσεων αυτών άρχισε μάλιστα να γίνεται πιο στοχευμένη για συγκεκριμένες περιφέρειες, οι οποίες πόνταραν ότι η αναβίωσή τους μπορεί να αποτελέσει μαγνήτη επισκεπτών. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, EUFEAST – Festive Trails for a Sustainable Tomorrow. Πρόκειται για ένα καινοτόμο διασυνοριακό πρόγραμμα του Interreg Europe 2021–2027, που στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών φεστιβάλ με κοινό brand EUFESTIVALS. Η επίσημη έναρξη του έργου πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους στην Κομοτηνή, όπου εταίροι από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν για την εναρκτήρια συνάντηση του EUFEAST και συζήτησαν την πορεία δημιουργίας ενός «ευρωπαϊκού μονοπατιού πανηγυριών» που θα προσελκύει επισκέπτες και θα ενισχύει τις τοπικές οικονομίες.

