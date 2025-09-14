ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως για οικογένειες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές – Τα βήματα για τους δικαιούχους

Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΑ, που αφορά οικογένειες οι οποίες διαμένουν μόνιμα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Η παροχή φτάνει έως και τα 600 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα.

Το πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΑ στοχεύει στη στήριξη νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, που ζουν σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ευκαιρίες απασχόλησης. Το επίδομα αποτελεί ειδική ετήσια οικονομική ενίσχυση, η οποία δεν υπόκειται σε φόρο και δεν συμψηφίζεται με άλλες οφειλές.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ