Έργα 41 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών από τις φωτιές στη Δυτική Ελλάδα

Στην υλοποίηση περίπου 20 έργων προϋπολογισμού 41 εκατ. ευρώ, με στόχο την αποκατάσταση ζημιών σε τεχνικές υποδομές που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου στις περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας, σχεδιάζει να προχωρήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να καταθέσει προτάσεις στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021 – 2025, το οποίο αφορά τις υποδομές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της περιφερειακής επιτροπής, τις οποίες παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επιτροπή καταγραφής ζημιών από τις φωτιές πρότεινε την υλοποίηση 10 έργων στην Αχαΐα, κόστους 20.450.000 ευρώ, 6 έργων στην Αιτωλοακαρνανία, ύψους 16.500.000 ευρώ και 3 έργων στην Ηλεία, κόστους 4.000.000 ευρώ.

