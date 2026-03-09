Μόλις δύο εκατομμύρια Ελληνες «τρέχουν» το 50% της κατανάλωσης

Ο πυρήνας της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε 3,9 εκατ. ανθρώπους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το 38% της συνολικής κατανάλωσης. Ωστόσο, μόλις 2 εκατ. Ελληνες οδηγούν την καταναλωτική δαπάνη της χώρας, αφού βρίσκονται πίσω από το 44% της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα σύνολο που αποτελείται από τα ανώτατα κλιμάκια της μεσαίας τάξης και τα υψηλά εισοδήματα.

Τα στοιχεία προκύπτουν από δεδομένα που διαθέτει έπειτα από ερωτήματα της Καθημερινής το World Data Lab, διεθνής οργανισμός οικονομικών προβλέψεων, ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνικές επιστήμης δεδομένων και μοντελοποίησης, συνδυάζοντας πηγές όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΗΕ και το ΔΝΤ. Το γεγονός ότι το 19% του συνολικού πληθυσμού υποστηρίζει σχεδόν το 50% της συνολικής κατανάλωσης υπογραμμίζει το μεγάλο βάρος των λιγότερων και πλουσιότερων Ελλήνων για το σύνολο της οικονομίας, οριοθετώντας αντίστοιχα τα όρια της δυναμικής που συνοδεύει την αγοραστική δύναμη των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ