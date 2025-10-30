Μονάδες αφαλάτωσης σε Δυτική Μάνη και Ερμιονίδα | Δημήτρης Πτωχός: «Με σχέδιο και συνεργασία δίνουμε λύσεις σε χρόνια ζητήματα ύδρευσης»

Μια σπουδαία στιγμή για την Ερμιονίδα και τη Δυτική Μάνη σηματοδοτεί η έγκριση χρηματοδότησης για δύο σημαντικά έργα αφαλάτωσης, που εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης σε όλη την Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό κ.Σταύρο Παπασταύρου, η χρηματοδότηση ύψους 806.000 ευρώ για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στο Πόρτο Χέλι, δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης της περιοχής από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας.

Παράλληλα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση 694.400 ευρώ για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φορητής προκατασκευασμένης (container) μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού ελάχιστης δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, για την υδροδότηση της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Το έργο στη Δυτική Μάνη έρχεται ως συνέχεια της πρώτης μονάδας αφαλάτωσης που εγκαταστάθηκε στη θέση «Μέσα Ντολός» της Κοινότητας Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμού 496.000 ευρώ, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης, στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης (ΠΠΑ).

Δήλωση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού

«Η έγκριση χρηματοδότησης για δύο νέες μονάδες αφαλάτωσης σε Δυτική Μάνη και Ερμιονίδα αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να διασφαλίσουμε επάρκεια, ποιότητα και βιωσιμότητα στους υδάτινους πόρους της Πελοποννήσου.

Πρόκειται για έργα που λύνουν προβλήματα δεκαετιών, προσφέροντας πραγματική ασφάλεια ύδρευσης στους κατοίκους και στους επισκέπτες, ειδικά σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία, χτίζουμε υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα και εγγυώνται το αύριο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανταπόκριση και τη συνεργασία, καθώς και τους Δήμους Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά με σταθερά βήματα σε έναν συνολικό σχεδιασμό για το νερό — από τα μεγάλα φράγματα και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, μέχρι τις έξυπνες λύσεις αφαλάτωσης και εξοικονόμησης».