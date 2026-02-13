Μόνιμη στήριξη της Humanity Greece σε 16 οικογένειες που επλήγησαν από τις πλημμύρες στον Πλάτανο Γυθείου

Στο πλευρό των κατοίκων του Πλατάνου Γυθείου παραμένει η Humanity Greece, έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία «Byron» τον περασμένο Δεκέμβριο, αφήνοντας πίσω της σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και βασικές υποδομές.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας, κλιμάκιο εξειδικευμένων εθελοντών της οργάνωσης μετέβη στην περιοχή, πραγματοποιώντας επιτόπια αυτοψία και αναλυτική καταγραφή των αναγκών.

Η διαδικασία περιλάμβανε λεπτομερή αξιολόγηση των υλικών ζημιών, συλλογή κοινωνικοοικονομικών στοιχείων και άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απώλεια των περιουσιών τους για ακόμη μία φορά.

Η αποτύπωση της κατάστασης ανέδειξε ότι 16 οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Οι οικογένειες αυτές εντάχθηκαν στο μητρώο υποστήριξης της Humanity Greece και θα λαμβάνουν μόνιμη μηνιαία βοήθεια, στο πλαίσιο του προγράμματος μακροπρόθεσμης και σταθερής στήριξης που εφαρμόζει η οργάνωση για πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Παράλληλα, οι εθελοντές διένειμαν σε όλους τους κατοίκους του χωριού είδη πρώτης ανάγκης, καθαριστικά, ρουχισμό και κουβέρτες, καλύπτοντας άμεσες ανάγκες που προέκυψαν μετά τις πλημμύρες.

Όπως επισημαίνει η οργάνωση, η αποκατάσταση σε περιοχές με ήδη επιβαρυμένο οικοσύστημα είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και συνέπεια.

Η Πρόεδρος της Humanity Greece Γεωργία Παράσχου τόνισε πως «Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία του Γυθείου, παρέχοντας σταθερή υποστήριξη μέχρι την πλήρη επαναφορά των πληγέντων στην καθημερινότητά τους».

