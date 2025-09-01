«Mosaic- Το ρεμπέτικο συναντά τα fados και τα τραγούδια της Κάτω Ιταλίας» – Μουσική Παράσταση στην Αρχαία Μεσσήνη

Ένα σπάνιο μουσικό ταξίδι έρχεται να «ζωντανέψει» στην Αρχαία Μεσσήνη, στην υπέροχη Αυλή της ‘’Ορχήστρας Χώρος Πολιτισμού’’.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος σολίστ του μπουζουκιού, συνθέτης και ερευνητής της λαϊκής μας μουσικής Βαγγέλης Τρίγκας, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Mosaic», μαζί με εκλεκτούς συνεργάτες:

Μαργαρίτα Καραμολέγκου – τραγούδι

– τραγούδι Θοδωρής Μπρουτζάκης – πιάνο

– πιάνο Αντώνης Σίδερης – μπουζούκι, τραγούδι

Τραγούδια και μουσικές από διαφορετικά ελληνικά και ξένα μουσικά ρεύματα – κυρίως της Μεσογείου – «πλέκονται» αρμονικά μεταξύ τους προσφέροντας στο κοινό μία ενδιαφέρουσα μελωδική και ρυθμική πολυχρωμία.

Ξεχωριστό στοιχείο της παράστασης το μπουζούκι, το οποίο ο Βαγγέλης Τρίγκας συστήνει στο κοινό με ένα εντελώς νέο προφίλ, παίζοντας πορτογαλικά Fados, τραγούδια της Κούβας, Κάτω Ιταλίας, εμβληματικά τραγούδια των έντεχνων Ελλήνων συνθετών, ρεμπέτικα, αλλά και δικές του οργανικές συνθέσεις και τραγούδια από προσωπικούς του δίσκους.

Η Μαργαρίτα Καραμολέγκου που σε αρκετά σημεία της παράστασης συνοδεύεται και από τις δύο άλλες φωνές, προσεγγίζει γνωστά τραγούδια με τη δική της προσωπική ερμηνεία, ενώ η χαρακτηριστική της φωνή είναι μέρος του ιδιαίτερου ήχου του μουσικού συνόλου.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Αρχαία Μεσσήνη – Ορχήστρα Χώρος Πολιτισμού

Προπώληση εισιτηρίων: «Στο Κύμα», Ναυαρίνου 167, Καλαμάτα

*Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Πληροφορίες 6974184883