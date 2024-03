Μόσχα: Ένοπλη επίθεση στη Μόσχα – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε σήμερα (22/3) στη Ρωσία, στον χώρο συναυλιών Crocus City Hall, στα βορειοδυτικά της Μόσχας. Ένοπλοι εφοδιασμένοι με χειροβομβίδες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους άνοιξαν πυρ και σύμφωνα με τους ανταποκριτές των ρωσικών ΜΜΕ υπάρχουν τουλάχιστον 40 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες.

«Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στο ισόγειο του Crocus City Hall και άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα», αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ. Η μέγιστη χωρητικότητα της μοιραίας αίθουσας στο Crocus είναι περισσότερα από 9.500 άτομα. Εκτιμάται ότι ακόμη και 6.200 άτομα θα μπορούσαν να βρίσκονταν συναυλιακό χώρο Crocus City Hall την ώρα της επίθεσης. Εν τω μεταξύ, η ρωσική αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων.

Εκατοντάδες άνθρωποι κρατούνται όμηροι στο Μέγαρο Μουσικής Crocus κοντά στη Μόσχα, μετέδωσε το Visegrád 24. Οι πληροφορίες του αναφέρουν ότι τουλάχιστον 40 έχουν σκοτωθεί ενώ μεγάλα τμήματα του κτηρίου καίγονται. Οι Ειδικές Ομάδες της Αστυνομίας και του Στρατού έχουν μεταβεί αλλά δεν μπορούν να εισέλθουν λόγω της κατάστασης ομηρίας.

Σύμφωνα με το RIA, οι δράστες «στη συνέχεια πέταξαν μια χειροβομβίδα ή μια βόμβα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά». Σε δηλώσεις της, η Μαρία Ζαχάροβα εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Πρόκειται για τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσία των τελευταίων δύο δεκαετιών.

«Ο κόσμος που βρισκόταν στην αίθουσα ξάπλωσε στο πάτωμα για να γλιτώσει από τους πυροβολισμούς, έμεινε εκεί για 15-20 λεπτά και μετά άρχισαν να σέρνονται έξω. Πολλοί κατάφεραν να βγουν έξω», είπε δημοσιογράφος του RIA.

Στο κτήριο ξέσπασε πυρκαγιά με τις εικόνες που κάνουν τον γύρω του διαδικτύου να δείχνουν μεγάλες φλόγες.

Οι αναφορές για τον αριθμό ενόπλων κυμαίνεται από δύο έως πέντε σύμφωνα με διάφορες πηγές. Το ποιοι είναι οι δράστες και ποια τα κίνητρά τους παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τρεις ομάδες των ρωσικών Ειδικών Δυνάμεων έχουν μπει στο κτίριο και προσπαθούν να εντοπίσουν τους ενόπλους, οι οποίοι σύμφωνα με ρωσικές πηγές είναι πέντε. Ήδη έχει καταρρεύσει μέρος της οροφής, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να καταρρεύσει ολόκληρη.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα οι ένοπλοι ήταν «τουλάχιστον πέντε άτομα. Συμπεριφέρονται σαν προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι μαχητές. Καθώς μπήκαν στο κτήριο, σκότωσαν τους φρουρούς και τους ανθρώπους που στέκονταν στις πόρτες. Στη συνέχεια, η κύρια είσοδος αποκλείστηκε».

«Οι τρομοκράτες είναι οπλισμένοι με τουφέκια επίθεσης AKM. Ορισμένοι έφεραν φορτία με διάφορα πυρομαχικά. Τουλάχιστον δύο από τους επιτιθέμενους κουβαλούσαν σακίδια πλάτης, που ενδεχομένως περιείχαν βόμβες μολότοφ», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 100 άτομα απομακρύνθηκαν από το υπόγειο του συναυλιακού χώρου ενώ 50 ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο.

Σε δηλώσεις της η Μαρία Ζαχάροβα εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Ειδικότερα δήλωσε:

«Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει λάβει τηλεφωνήματα από απλούς πολίτες από όλο τον κόσμο που εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για την τρομερή τραγωδία στοCrocus και καταδικάζουν αποφασιστικά αυτήν την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση που λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Τώρα όλες οι δυνάμεις ρίχνονται για να διασώσουμε τους ανθρώπους.

Ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αυτό το τερατώδες έγκλημα!»

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα είχε υπαινιχθεί επερχόμενη τρομοκρατική επίθεση στις 7 Μαρτίου.

«Η πρεσβεία παρακολουθεί τις αναφορές ότι εξτρεμιστές σχεδιάζουν να επιτεθούν σε μεγάλες συγκεντρώσεις στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών, στο εγγύς μέλλον, και οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να αποφεύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τις επόμενες 48 ώρες», έγραψε η πρεσβεία σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό της στις 7 Μαρτίου.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη διευκρινίσει σε ποια πιθανή τρομοκρατική απειλή αναφερόταν και από πού πήρε τις πληροφορίες.

Πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ανθρώπους πεσμένους κάτω με αίματα.

