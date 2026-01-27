Τελευταία Νέα
Μισθοί: Τι αυξήσεις θα πάρουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι [παραδείγματα]

Θέμα ημερών είναι να δουν και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι -μετά τους δημοσίους και τους συνταξιούχους- αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους, μετά την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας που έχει μικρότερες κρατήσεις φόρου στους μισθούς.

Οι αυξήσεις θα φανούν στη μισθοδοσία Ιανουαρίου που θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και σε ορισμένες περιπτώσεις θα ισοδυναμούν με έναν ή και περισσότερους επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση.

Με τη νέα φορολογική κλίμακα, ένας 25χρονος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ τον μήνα θα δει τον μισθό του να αυξάνεται κατά 74,50 ευρώ καθώς πλέον οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών και με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ είναι αφορολόγητοι.

