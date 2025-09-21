Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να «πολεμήσει» το εργασιακό burnout;

Το burnout, η ψυχική, νοητική και συχνά σωματική εξάντληση που προκαλείται κυρίως από παρατεταμένο στρες, αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα μεταξύ των επιχειρήσεων παγκοσμίως, όμως η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μπορεί να φέρει λύση.

Αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα «επαγγελματικό φαινόμενο», το burnout είναι πολλά περισσότερα από ένα προσωπικό ζήτημα.

Σύμφωνα με έρευνα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Προληπτικής Ιατρικής το 2025 που επικαλείται το CNBC, το burnout κοστίζει στις αμερικανικές εταιρείες μεταξύ 4.000 και 21.000 δολάρια ανά εργαζόμενο κάθε χρόνο ή πάνω από 5 εκατ. δολάρια ετησίως σε μία μέση αμερικανική εταιρεία με 1.000 εργαζόμενους.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το burnout, πολλές επιχειρήσεις στρέφονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως ChatGPT και Copilot τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν επαναλαμβανόμενες διεργασίες, περιλήψεις και να βοηθούν με στην δημιουργία περιεχομένου και την διαχείριση project. Παγκόσμια έρευνα του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης σε πάνω από 32.000 εργαζόμενους σε 47 χώρες έδειξε μάλιστα, ότι το 58% χρησιμοποιεί ηθελημένα τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία του, με το 1/3 να το πράττει σε καθημερινή βάση.