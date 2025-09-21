Τελευταία Νέα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να «πολεμήσει» το εργασιακό burnout;

Το burnout, η ψυχική, νοητική και συχνά σωματική εξάντληση που προκαλείται κυρίως από παρατεταμένο στρες, αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα μεταξύ των επιχειρήσεων παγκοσμίως, όμως η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μπορεί να φέρει λύση.

Αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα «επαγγελματικό φαινόμενο», το burnout είναι πολλά περισσότερα από ένα προσωπικό ζήτημα.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το burnout, πολλές επιχειρήσεις στρέφονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως ChatGPT και Copilot τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν επαναλαμβανόμενες διεργασίες, περιλήψεις και να βοηθούν με στην δημιουργία περιεχομένου και την διαχείριση project. Παγκόσμια έρευνα του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης σε πάνω από 32.000 εργαζόμενους σε 47 χώρες έδειξε μάλιστα, ότι το 58% χρησιμοποιεί ηθελημένα τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία του, με το 1/3 να το πράττει σε καθημερινή βάση.

Από την άλλη, πολλοί εργαζόμενοι, εξακολουθούν να ξοδεύουν πολύτιμο χρόνο, ξοδεύοντας πάνω από 2,6 ώρες την ημέρα ήτοι 13 ώρες την εβδομάδα (περίπου το 1/3 της μέσης εργασιακής τους εβδομάδας) σε εργασίες που θα μπορούσε εύκολα να αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως δείχνει έρευνα του GoTο και της εταιρείας ερευνών Workplace Intelligence σε 2.500 υπαλλήλους και υπεύθυνους στον κλάδο της πληροφορικής παγκοσμίως.
