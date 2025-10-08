MyΘέρμανση: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Μέσα στον Νοέμβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ MyΘέρμανση, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2025 – 2026, που καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης είναι νοικοκυριά που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με επιπλέον μειωμένο ΦΠΑ σε 19 ακριτικά νησιά από το 2026. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί αρχές Δεκεμβρίου 2025 και οι επόμενες έως τον Ιούλιο 2026. Η αίτηση στο myΘέρμανση απαιτεί στοιχεία Taxisnet, ΑΦΜ, IBAN και κατανάλωση θέρμανσης για την κύρια κατοικία.