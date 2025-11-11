Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν επιστροφή Δημητριάδη

Φαίνεται πως το κενό στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την αποχώρηση του Γρηγόρη Δημητριάδη το εντοπίζουν πλέον και οι βουλευτές της παράταξης. Ο Βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη επιστροφή του Δημητριάδη θα βοηθήσει στον συντονισμό της κυβέρνησης.

Αναλυτικά, ο κύριος Μπουκώρος δήλωσε: «Μπορεί να υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικού κέντρου, ένα ζήτημα συντονισμού. Θυμάμαι ότι όταν ήταν ο κ. Δημητριάδης αρμόδιος για τις συζητήσεις, την ενημέρωση των βουλευτών, για την αντιμετώπιση των θεμάτων, δεν υπήρχαν τόσες πολλές αναταράξεις. Ο Δημητριάδης είχε δείξει μια πολύ μεγάλη ικανότητα στο να περνάει τις κυβερνητικές γραμμές στους βουλευτές και την κοινωνία, στο να δημιουργούνται λιγότερες αναταράξεις, είχε επιδείξει αυτή την ικανότητα. Για τον συγκεκριμένο ρόλο απεδείχθη ότι ήταν πιο αποτελεσματικός. Από κάθε διάδοχο. Εγώ σας λέω τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι ότι σε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, υπήρξε πιο αποτελεσματικός».

Η δήλωση Μπουκώρου δεν είναι μια μεμονωμένη άποψη. Την περασμένη εβδομάδα και ο Βουλευτής Καρδίτσας, Γιώργος Κωτσος δήλωσε: «Και εδώ να αναγνωρίσω ότι την πρώτη τετραετία, όσο υπήρχε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Μαξίμου, είχαμε μια καλύτερη διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων και δεν είχαμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να επανεξετάσει αυτό το ζήτημα».