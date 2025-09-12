Ζαχαράκη: Στην πρώτη φάση κλήθηκαν παραπάνω από 24.000 αναπληρωτές, επιταχύνεται για τις 25 Σεπτεμβρίου η β’ φάση

«’Εχουμε κενά και προσπαθούμε να τα καλύψουμε νωρίτερα καλώντας τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών στις 25 – 26 Σεπτεμβρίου, ενώ συνήθως γίνεται Οκτώβρη», είπε η Υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤnews, μιλώντας μία ημέρα μετά το «πρώτο κουδούνι».

«Το καλό είναι ότι στην πρώτη φάση κλήθηκαν παραπάνω από 24.000 αναπληρωτές, ενώ 48.500 εκπαιδευτικοί έχουν διοριστεί από το 2019», ανέφερε τονίζοντας ότι «και μέσα στο Σαββατοκύριακό θα επανεξεταστούν κενά και ελλείψεις».

«Μια εβδομάδα αν καθόσασταν στο υπουργείο θα καταλαβαίνατε», είπε, απαντώντας σε ερώτηση «γιατί μισό αιώνα από την Μεταπολίτευση παραμένουν οι ελλείψεις».

