Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές! Η μεγάλη φιέστα της Μαύρης Θύελλας | Απονομή τροπαίου, συγκίνηση και ξέφρενο πάρτυ (video &pic’ s)

Η Καλαμάτα ζει ιστορικές στιγμές. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η «Μαύρη Θύελλα» επιστρέφει εκεί όπου ανήκει: στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και η πόλη γιορτάζει… Στο α’ ημίχρονο η Μαύρη Θύελλα επικράτησε με 1-0 με πέναλτι του Μιράντα. Και αμέσως μετά ήρθε η μεγάλη στιγμή… Η απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου από τον πρόεδρο της Super League 2, Πέτρο Μαρτσούκο που βρέθηκε στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια

Δείτε σε λίγο τα όσα θα γίνουν στην κεντρική πλατεία στη μεγάλη γιορτή για την άνοδο

Το γκολ που διαμόρφωσε το 1-0 στο σημερινό ματς με τον Ολυμπιακό Β’.

Ο σημερινός αγώνας με τον Ολυμπιακό Β΄ πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα. Το πραγματικό γεγονός ήταν η μεγάλη φιέστα ανόδου, μια γιορτή που είχε ετοιμαστεί για να τιμήσει μια ολόκληρη σεζόν επιτυχίας.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 26 ΧΡΟΝΙΑ

«Μαυροθυελλίτες» από κάθε γωνιά της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου και της χώρας σήμερα γιορτάζουν την ιστορική επάνοδο της Καλαμάτας είτε από μια θέση στο κατάμεστο δημοτικό στάδιο, είτε μέσω του BEST, του ACTION24 και του MEGANEWS την σημερινή φιέστα που μετέδωσαν LIVE όσα συνέβαιναν στο δημοτικό στάδιο της παραλίας και όσα ακολούθησαν στο πλαίσιο της σημερινής φιέστας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ – ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΑΣΣΑ, ΣΑΜΑΡΑ, ΠΤΩΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να τιμήσουν την Μαύρη Θύελλα και το σπουδαίο επίτευγμά της άνθρωποι από όλο το φάσμα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, με την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και βουλευτή Μεσσηνίας, να ξεχωρίζει. Ο κ. Σαμαράς βρέθηκε από νωρίς στο γήπεδο. Ο κ. Πρασσάς με το χαμόγελο στα χείλη κατευθύνθηκε στην κερκίδα όπου κάθισε δίπλα στον Πρωην πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, και τη μητέρα του που πάντοτε βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΠΑΣ…

Λίγο πριν από την απονομή, τμήμα χορευτικού συλλόγου έσυρε τον χορό στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας τον τόνο της γιορτής. Και αμέσως μετά ήρθε η μεγάλη στιγμή.