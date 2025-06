Navarino Agora | Πρόγραμμα εκδηλώσεων 01/07-15/07

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

01/07-15/07

www.costanavarino.com/navarino–agora/el/

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

GREEK DESIGNERS EVENT ΜΕ ΤΗΝ APOELLA

06-08/07

Μια γιορτή της ελληνικής κληρονομιάς, της τέχνης και του σύγχρονου design. Διακεκριμένα ελληνικά brands – Zeus & Dione, Ancient Greek Sandal και Callista, παρουσιάζουν τη δεξιοτεχνία τους μέσα από διαδραστικά εργαστήρια, εμπνευσμένες ιστορίες και επιλεγμένες γαστρονομικές στιγμές—τιμώντας την παράδοση με μια σύγχρονη αίσθηση.

W COCKTAIL FESTIVAL

11-12/07, 19:00-23:00

Το W Cocktail Festival επιστρέφει στη Navarino Agora, με δυνατές γεύσεις και καλοκαιρινή μουσική δίπλα στη θάλασσα. Φημισμένα cocktails από τα Line Athens, The Bar in Front of the Bar και Barro Negro — ανάμεσα στα The World’s 50 Best Bars — συνδυάζονται με smash burgers και artisan πίτσες από το Santorre. Οι Onirama και ο Inko δίνουν τον ρυθμό, ενώ οι José Cuervo, Hendrick’s και Belvedere υπογράφουν τις δημιουργίες. Δύο καλοκαιρινές βραδιές με mixology, μουσική και μεσογειακή ατμόσφαιρα.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

13/07, 20:00-21:00

Ένα βιωματικό ταξίδι στον κόσμο της μουσικής σας περιμένει στην Navarino Agora, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Μέσα από διαδραστικές παραστάσεις με τη συμμετοχή ταλαντούχων μουσικών, οι επισκέπτες όλων των ηλικιών θα ανακαλύψουν τη μαγεία της κιθάρας και άλλων μουσικών οργάνων. Τα παιδιά θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια διαδραστική εμπειρία, εξερευνώντας τους ήχους και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε όργανο.

ΜΟΥΣΙΚΗ

LIVE MUSIC – THE GRIFFINS

03/07, 05/07 & 10/07, 20:00-22:00

Η Costa Navarino σε συνεργασία με το Gazarte, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, αναδεικνύει τη μουσική ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του προορισμού, μέσα από το Costa Navarino Soundtrack. Στο πλαίσιο αυτό, μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων θα φιλοξενείται και στη Navarino Agora.

Oι The Griffins, παρουσιάζουν το “Agora Vibes”, με soul, jazz, funk και vintage pop συνθέσεις από μία ομάδα καταξιωμένων μουσικών σε ενορχήστρωση και επιμέλεια του Δημήτρη Σιάμπου καταξιωμένου κιθαρίστα, παραγωγού και μουσικού διευθυντή.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ – ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

18:00-22:00

Σε συνεργασία με το Martin’s Premium, η Navarino Agora σας καλεί να ανακαλύψετε μια μοναδική έκθεση βιβλίου, όπου θα βρείτε αγαπημένα ελληνικά και αγγλικά βιβλία — από κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers. Μια όαση για τους λάτρεις της ανάγνωσης, που θα σας ταξιδέψει μέσα από σελίδες γεμάτες έμπνευση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ – ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ανακαλύψτε την καρδιά της Μεσσηνίας μέσα από τον μαγευτικό φακό του Πάνου Ηλιόπουλου, στη φωτογραφική έκθεσή της Navarino Agora. Εικόνες από την ομορφιά της καθημερινής ζωής, απόλυτα συνυφασμένες με τα αρχαία μνημεία της περιοχής. Καθώς περιπλανιέστε στην Navarino Agora, το κεντρικό σημείο της έκθεσης και τα προσεκτικά επιλεγμένα σημεία που τη συνοδεύουν σας οδηγούν σε ένα οπτικό ταξίδι που αναδεικνύει τη μοναδική σύνδεση της κληρονομιάς και του σύγχρονου ρυθμού της Μεσσηνίας.

DANAOS OPEN–AIR CINEMA

Απολαύστε επιλεγμένες ταινίες στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Navarino Agora. Ο πρώτος θερινός κινηματογράφος στη Μεσσηνία μετατρέπει κάθε προβολή σε μια ξεχωριστή εμπειρία, ιδανική για κατοίκους και επισκέπτες. Αναπαυτικά καθίσματα, κορυφαίας ποιότητας ήχος και εικόνα, δροσιστικά ποτά και λαχταριστά σνακ δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια αξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Navarino Agora.

Ανακαλύψτε το πρόγραμμα εδώ : www.costanavarino.com/navarino-agora/el/therino-cinema/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2723098796

OX BELLY: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

06/07, 21:00

Παρουσίαση από τη σκηνοθέτιδα Jane Campion

Η ταινία προβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος Oxbelly Nights, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Danaos και την μη κερδοσκοπική οργάνωση Oxbelly. Η σκηνοθέτις της ταινίας Jane Campion

προσκεκλημένη του επερχόμενου Oxbelly Retreat 2025 θα παρευρεθεί στην προβολή. Η ταινία θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο.