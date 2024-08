NAVARINO AGORA: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 31.08-15.09

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΒΡΑΔΙΕΣ DJ

15/08 – 31/08, 20.00 – 22.00

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, από τις 20.00 έως τις 22.00, ζήστε μοναδικές βραδιές DJ. Χορέψτε με τον DJ George Ledakis στη Navarino Agora και απολαύστε την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με τις μουσικές επιλογές του DJ Elias Fassos. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ημερολόγιο του Costa Navarino app.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

15/08 – 31/08, 20.00 – 22.00

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, απολαύστε ζωντανές μουσικές παραστάσεις από τις 20.00 έως τις 22.00. Ακούστε το Smooth Jazz Trio με bossa nova, swing, tango και διεθνείς επιρροές. Απολαύστε τις ερμηνείες του Kalamata Music Ensemble με κλασικά και σύγχρονα κομμάτια, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας παρακολουθήστε το Pop Jazz Quartet, που συνδυάζει γυναικεία φωνή, πιάνο, κοντραμπάσο και τενόρο σαξόφωνο σε pop διασκευές, smooth jazz, soul και swing. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ημερολόγιο του Costa Navarino app.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καθημερινά – Έκθεση τέχνης “By Way Of”

Η έκθεση “Βy way of’’ φιλοξενείται υπό την επιμέλεια του Μουσείου Ηλιόπουλου και ενώνει έργα των PAVLOS, Μάρθας Δημητροπούλου, Διονύση Χριστοφιλογιάννη και Ηλία Χριστόπουλου, οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, με θέμα τη δύναμη της τέχνης να υπερβαίνει φυσικά, χρονικά και εννοιολογικά όρια.

Καθημερινά – 18:00 -22:00

Έκθεση βιβλίου

Σε συνεργασία με το κατάστημα Martins, μια έκθεση βιβλίου προσφέρει στους επισκέπτες πλήθος επιλογών, από την κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers.

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

Το κατάστημα Cellier διοργανώνει καθημερινά (11:00-12:00, 12:00-13:00, 13:00-14:00) μαθήματα γευσιγνωσίας κρασιού με ελληνικές και διεθνείς ετικέτες κρασιών. Συμμετοχή έως 4 άτομα, με κράτηση στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο +30 211 4444 444.

ΔΑΝΑΟΣ OPEN AIR CINEMA

ΕΓΩ, Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΑΓΛ)

29/08 – 04/09 20:15

Ο Γκρου αντιμετωπίζει έναν νέο άσπονδο εχθρό στο πρόσωπο του Μαξίμ Λε Μαλ και της μοιραίας φιλενάδας του Βαλεντίνας. Έτσι, για να προστατεύσει την οικογένειά του αναγκάζεται να μετακομίσει και να αλλάξει όνομα. Στην καινούργια του γειτονιά όμως τον περιμένουν πολλές εκπλήξεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ

29/08 – 04/09 22:00

Σε ένα όμορφο απομονωμένο νησί της Ελλάδας, η γοητευτική Άλεξ (Αΐντα Φολκ) πιάνει δουλειά ως σερβιτόρα σε ένα παραθαλάσσιο, μικρό εστιατόριο. Κερδίζει αμέσως την καρδιά του χαρισματικού Ενρίκο (Χουάν Πάμπλο Ουρέγκο),αλλά η ίδια ερωτεύεται τον αινιγματικό μάνατζερ του εστιατορίου, Μαξ (Ματ Ντίλον), έναν μοναχικό Αμερικανό που εγκαταστάθηκε στο νησί πριν από δεκαετίες. Καθώς οι τουρίστες πάνε κι έρχονται, ο Ενρίκο ανακαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία για το σκοτεινό και μυστηριώδες παρελθόν του Μαξ. Τυφλωμένη από έρωτα, η Άλεξ επιλέγει να αγνοήσει τα σημάδια και η ιστορία αρχίζει σιγά σιγά να παρεκτρέπεται σε μία τρομαχτική μάχη για επιβίωση.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΕΜΑΣ (IT ENDS WITH US)

5/09-8/09, 10/09 – 11/09 20:10

Το πρώτο μυθιστόρημα της Colleen Hoover που γίνεται ταινία αφηγείται την ιστορία της Lily Bloom (Blake Lively), μιας γυναίκας που αφήνει πίσω της μια δύσκολη παιδική ηλικία και ξεκινά μια νέα ζωή στη Βοστόνη. Εκεί γνωρίζει τυχαία τον γοητευτικό νευροχειρουργό Ryle Kincaid (Justin Baldoni), με τον οποίο αναπτύσσει μια παθιασμένη σχέση. Ωστόσο, η Lily αρχίζει να παρατηρεί στο Ryle ανησυχητικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν τη σχέση των γονιών της. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο πρώτος της έρωτας, ο Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), επανεμφανίζεται, αναγκάζοντάς τη να πάρει δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της.

ALIEN: ROMULUS

5/09-8/09, 10/09 – 11/09 20:30

Το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας φέρνει το επιτυχημένο franchise των ταινιών “Alien” πίσω στις ρίζες του. Μια ομάδα νεαρών αποικιστών, κατά την εξερεύνηση ενός εγκαταλειμμένου διαστημικού σταθμού στα βάθη του διαστήματος, έρχεται αντιμέτωπη με την πιο τρομακτική μορφή ζωής που υπάρχει

ANATOMY OF A MURDER

09/09 20:15

Σε μια μικρή πόλη των ΗΠΑ, ένας βετεράνος στρατιωτικός κατηγορείται για τη δολοφονία ενός άνδρα που φέρεται να βίασε τη σύζυγό του. Την υπεράσπισή του αναλαμβάνει ο Πολ Μπίγκλερ, ένας χαρισματικός αλλά καταπονημένος δικηγόρος που αναζητά μια νέα αρχή στην καριέρα του. Καθώς η δίκη εξελίσσεται, ο Μπίγκλερ αντιμετωπίζει σκοτεινά μυστικά, ηθικά διλήμματα και ένα σύστημα γεμάτο πολιτικές πιέσεις και κοινωνικές προκαταλήψεις.