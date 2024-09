NAVARINO AGORA: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 16.09-29.09

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 16/09-29/09 www.costanavarino.com/navarino-agora/el/

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Kalamata Music Ensemble

20/09 – 19:00-21:00, 27/09 – 19:00 – 21:00

Απολαύστε ζωντανές μουσικές παραστάσεις από τις 19.00 έως τις 21.00. Την Παρασκευή 20 και 27 Σεπτεμβρίου, το Kalamata Music Ensemble θα ερμηνεύσει κλασικά και σύγχρονα κομμάτια.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καθημερινά – Έκθεση τέχνης “By Way Of”

Η έκθεση “Βy way of’’ φιλοξενείται υπό την επιμέλεια του Μουσείου Ηλιόπουλου και ενώνει έργα των PAVLOS, Μάρθας Δημητροπούλου, Διονύση Χριστοφιλογιάννη και Ηλία Χριστόπουλου, οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, με θέμα τη δύναμη της τέχνης να υπερβαίνει φυσικά, χρονικά και εννοιολογικά όρια.

Καθημερινά – 18:00 -22:00

Έκθεση βιβλίου

Σε συνεργασία με το κατάστημα Martins, μια έκθεση βιβλίου προσφέρει στους επισκέπτες πλήθος επιλογών, από την κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers.

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

Το κατάστημα Cellier διοργανώνει καθημερινά (11:00-12:00, 12:00-13:00, 13:00-14:00) μαθήματα γευσιγνωσίας κρασιού με ελληνικές και διεθνείς ετικέτες κρασιών. Συμμετοχή έως 4 άτομα, με κράτηση στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο +30 211 4444 444.

ΔΑΝΑΟΣ OPEN AIR CINEMA

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΕΜΑΣ (IT ENDS WITH US)

16-18/09, 20:00

Το πρώτο μυθιστόρημα της Colleen Hoover που γίνεται ταινία αφηγείται την ιστορία της Lily Bloom (Blake Lively), μιας γυναίκας που αφήνει πίσω της μια δύσκολη παιδική ηλικία και ξεκινά μια νέα ζωή στη Βοστόνη. Εκεί γνωρίζει τυχαία τον γοητευτικό νευροχειρουργό Ryle Kincaid (Justin Baldoni), με τον οποίο αναπτύσσει μια παθιασμένη σχέση. Ωστόσο, η Lily αρχίζει να παρατηρεί στο Ryle ανησυχητικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν τη σχέση των γονιών της. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο πρώτος της έρωτας, ο Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), επανεμφανίζεται, αναγκάζοντάς τη να πάρει δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της.