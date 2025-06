Navarino Agora | Πρόγραμμα εκδηλώσεων 16/06-30/06

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 16/06-30/06

www.costanavarino.com/navarino–agora/el/

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

THE MARKET OF MEMORY BY ERGON

21/06, 19:30-23:00

Περιηγηθείτε στο The Market of Memory by ergon — μια ζωντανή υπαίθρια αγορά, όπου η παράδοση συναντά τη δημιουργικότητα. Ανακαλύψτε vintage αντικείμενα, χειροποίητα υφάσματα και ευφάνταστες δημιουργίες που ξυπνούν τη νοσταλγία. Δημιουργήστε το δικό σας print σε καμβά και μείνετε ως το βράδυ, όταν οι The Wedding Singers ανεβαίνουν στη σκηνή με αγαπημένες επιτυχίες από τα ’80s έως τα 2000s — γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με ρυθμό, ενέργεια και retro διάθεση.

ΜΟΥΣΙΚΗ

LIVE MUSIC – THE GRIFFINS

19, 26 & 28/06, 19:30-21:30

Η Costa Navarino σε συνεργασία με το Gazarte, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, αναδεικνύει τη μουσική ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του προορισμού, μέσα από το Costa Navarino Soundtrack. Στο πλαίσιο αυτό, μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων θα φιλοξενείται και στη Navarino Agora.

Στις 19, 26 και 28 Ιουνίου, από τις 19:30 έως τις 21:30, οι The Griffins, παρουσιάζουν το “Agora Vibes”, με soul, jazz, funk και vintage pop συνθέσεις από μία ομάδα καταξιωμένων μουσικών σε ενορχήστρωση και επιμέλεια του Δημήτρη Σιάμπου καταξιωμένου κιθαρίστα, παραγωγού και μουσικού διευθυντή.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ – ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

18:00-22:00

Σε συνεργασία με το Martin’s Premium, η Navarino Agora σας καλεί να ανακαλύψετε μια μοναδική έκθεση βιβλίου, όπου θα βρείτε αγαπημένα ελληνικά και αγγλικά βιβλία — από κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers. Μια όαση για τους λάτρεις της ανάγνωσης, που θα σας ταξιδέψει μέσα από σελίδες γεμάτες έμπνευση.

DANAOS OPEN AIR CINEMA

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2

17-18/06, 21:00

Ιδιοφυΐα που πάσχει από σύνδρομο Άσπεργκερ, ο Κρίστιαν Γουλφ επιλύει διεθνή «σύνθετα προβλήματα» στα όρια της παρανομίας. Όταν ένας παλιός του γνωστός δολοφονείται, αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί, συνεργαζόμενος με τον αποξενωμένο αδελφό του και ένα στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκηνοθεσία: Gavin O’Connor

Πρωταγωνιστούν: Ben Affleck, Jon Bernthal, Cynthia Addai-Robinson, J.K. Simmons

Διάρκεια: 124’

Κατάλληλη: Άνω των 15 ετών

BALLERINA

19 & 23/06, 21:00

Λαμβάνοντας χώρα κατά τη διάρκεια των γεγονότων του John Wick: Chapter 3 – Parabellum, η ταινία ακολουθεί την Eve Macarro (Ana de Armas) που ξεκινά την εκπαίδευσή της στις παραδόσεις των εκτελεστών Ruska Roma. Ο σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος των ταινιών Underworld και Underworld: Η Εξέλιξη, σκηνοθετεί την Ana de Armas (No time to die, Knives out, Blade Runner 2049) σε μία περιπέτεια βγαλμένη από τον κόσμο του John Wick.

Σκηνοθεσία: Len Wiseman

Πρωταγωνιστούν: Ana de Armas, Anjelica Huston, Catalina Sandino Moreno, Gabriel Byrne, Ian McShane, Keanu Reeves, Lance Reddick, Norman Reedus

Διάρκεια: 124’

Κατάλληλη: Άνω των 18 ετών

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ (ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝO)

20-22/06, 21:00

Στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές, ο Ψάρης ξεχωρίζει. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου, ο Ψάρης αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον Φαφούτη, έναν φοβερό δράκο του είδους Οργή της Νύχτας. Ο απίθανος δεσμός τους αποκαλύπτει την αληθινή φύση των δράκων, αμφισβητώντας τα θεμέλια της κοινωνίας των Βίκινγκ.

Σκηνοθεσία: Dean DeBlois

Πρωταγωνιστούν: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler

Διάρκεια: 116’

Κατάλληλη: Άνω των 12 ετών

THE SUBSTANCE: ΤΟ ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ

24-25/06, 21:00

Η Ελίζαμπεθ Σπαρκλ είναι μια βραβευμένη ηθοποιός, η οποία κάνει πλέον μια επιτυχημένη καριέρα ως τηλεοπτική παρουσιάστρια. Όταν, όμως, μαθαίνει πως η

παραγωγή σκοπεύει να την αντικαταστήσει, αποφασίζει να δοκιμάσει ένα μυστηριώδες ελιξίριο νεότητας.

Σκηνοθεσία: Coralie Fargeat

Πρωταγωνιστούν: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

Διάρκεια: 140’

Κατάλληλη: Άνω των 18 ετών

ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

26 & 30/06, 21:00

Μια σκοτεινή ιστορία κατασκοπείας που ακολουθεί την τεταμένη σχέση πατέρα-κόρης σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Οι ανατροπές περιστρέφονται γύρω από την προδοσία και τις ηθικά γκρίζες επιλογές.

Ο πάμπλουτος Ζα-ζα Κόρντα ορίζει την καλόγρια μοναχοκόρη του ως μοναδική κληρονόμο του. Κι ενώ ο ίδιος ξεκινά ένα νέο, φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο στη Μεγάλη Ανεξάρτητη Φοινίκη, οι δυο τους γίνονται στόχος δολοπλόκων, τρομοκρατών και δολοφόνων.

Σκηνοθεσία: Wes Anderson

Πρωταγωνιστούν: Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Benicio Del Toro, Benedict Cumberbatch, Richard Ayoade, Rupert Friend, Michael Cera, Jeffrey Wright, Charlotte Gainsbourg, Hope Davis

Διάρκεια: 101’

Κατάλληλη: Άνω των 12 ετών

ΕΛΙΟ (ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟ)

27-29/06, 21:00 (Η προβολή 27/06 ενδέχεται να αλλάξει)

Ο 11χρονος Έλιο είναι ένας λάτρης του διαστήματος με ζωηρή φαντασία και ανυποχώρητη εμμονή με τους εξωγήινους σε σημείο που εύχεται να πέσει θύμα διαστημικής απαγωγής! Μία σειρά από συμπτώσεις θα εκπληρώσουν την ευχή του και ο Έλιο θα διακτινιστεί βαθιά στο σύμπαν και συγκεκριμένα στο Communiverse, έναν διαπλανητικό οργανισμό με εκπροσώπους από κάθε λογής μακρινούς γαλαξίες. Εκεί, θα τον θεωρήσουν λανθασμένα αρχηγό της Γης και ο Έλιο θα πρέπει να συνεννοηθεί με εκκεντρικές εξωγήινες προσωπικότητες και να ανακαλύψει ποιος είναι ο προορισμός του.

Σκηνοθεσία: Adrian Molina

Ακούγονται (Ελληνικά): Μιχάλης Ψυχράμης, Τάνια Παλαιολόγου, Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Δημήτρης Μάριζας, Μαρία Ζερβού, Φοίβος Ριμένας, Μαριλένα Χατζηνικολαΐδη, Γιάννης Στεφόπουλος, Κατερίνα Γκίργκις, Αφροδίτη Αντωνάκη, Νέστορας Κοψιδάς, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Γιώτα Μηλίτση, Γιώργος Νικόπουλος

Διάρκεια: 99’

Κατάλληλη: Για όλους