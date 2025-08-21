Navarino Agora – Πρόγραμμα εκδηλώσεων 25.08- 07.09

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ανακαλύψτε την καρδιά της Μεσσηνίας μέσα από τον μαγευτικό φακό του Πάνου Ηλιόπουλου, στη φωτογραφική έκθεσή της Navarino Agora. Εικόνες από την ομορφιά της καθημερινής ζωής, απόλυτα συνυφασμένες με τα αρχαία μνημεία της περιοχής. Καθώς περιπλανιέστε στην Navarino Agora, το κεντρικό σημείο της έκθεσης και τα προσεκτικά επιλεγμένα σημεία που τη συνοδεύουν σας οδηγούν σε ένα οπτικό ταξίδι που αναδεικνύει τη μοναδική σύνδεση της κληρονομιάς και του σύγχρονου ρυθμού της Μεσσηνίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

CLASSIC MONDAYS – DANAOS OPEN AIR CINEMA

Το Danaos Open Air Cinema παρουσιάζει τη νέα θερινή σειρά CLASSIC MONDAYS: Έξι Δευτέρες, έξι διαχρονικές ταινίες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του σινεμά. Από την αινιγματική ατμόσφαιρα του David Lynch, στην ένταση των ψυχολογικών θρίλερ του Hitchcock, και από τη συγκίνηση του Paul Newman μέχρι τη διαχρονική φινέτσα της Audrey Hepburn, κάθε προβολή είναι μια επιστροφή στο μεγαλείο της 7ης Τέχνης.

The Man Who Knew Too Much

25/08, 20:15

Το αγωνιώδες θρίλερ του Alfred Hitchcock, ένα ταξίδι αναψυχής στο Μαρόκο μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν ένα ζευγάρι βρίσκεται μπλεγμένο σε διεθνή συνωμοσία δολοφονίας. Με την Doris Day να ερμηνεύει το αλησμόνητο “Que Sera, Sera.”

THE VERDICT

01/09, 20:15

O Sidney Lumet παρουσιάζει το καθηλωτικό δικαστικό δράμα The Verdict. Ένας αποτυχημένος δικηγόρος διεκδικεί μια δεύτερη ευκαιρία, αναλαμβάνοντας μια υπόθεση που μοιάζει χαμένη από την αρχή. Στο κέντρο της ιστορίας, η δυνατή ερμηνεία του Paul Newman.

DANAOS OPEN–AIR CINEMA

Απολαύστε επιλεγμένες ταινίες στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Navarino Agora. Ο πρώτος θερινός κινηματογράφος στη Μεσσηνία μετατρέπει κάθε προβολή σε μια ξεχωριστή εμπειρία, ιδανική για κατοίκους και επισκέπτες. Αναπαυτικά καθίσματα, κορυφαίας ποιότητας ήχος και εικόνα, δροσιστικά ποτά και λαχταριστά σνακ δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια αξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Navarino Agora.

Ανακαλύψτε το πρόγραμμα εδώ : www.costanavarino.com/navarino-agora/el/therino-cinema/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2723098796

CELLIER WINE TASTINGS: ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΜΙΑ FINE WINE ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Καθημερινά, από τις 11:00 έως τις 22:00, σε διαδοχικά slots ανά μία ώρα (κάθε tasting group slot διαρκεί μία ώρα).

Στο Wine Club by Cellier, η γευσιγνωσία γίνεται ένα ταξίδι αισθήσεων ανάμεσα στις ελληνικές ποικιλίες και σε εμβληματικές ετικέτες από όλο τον κόσμο.

Για κρατήσεις ή περισσότερες πληροφορίες: +30 211 4444 444 (ext. 7) ή στο [email protected]

TESLA: TEST THE FUTURE AT NAVARINO AGORA – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

18:00-22:00 (εκτός Κυριακής)

Σε συνεργασία με την Tesla, η Navarino Agora σας προσκαλεί να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης — ανοιχτή για όλους. Είτε βρίσκεστε στην Costa Navarino, είτε απλώς θέλετε να ανακαλύψετε τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης, αυτή είναι η ευκαιρία σας να βρεθείτε πίσω από το τιμόνι ενός Tesla.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ – ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

18:00-22:00

Σε συνεργασία με το Martin’s Premium, η Navarino Agora σας καλεί να ανακαλύψετε μια μοναδική έκθεση βιβλίου, όπου θα βρείτε αγαπημένα ελληνικά και αγγλικά βιβλία — από κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers. Μια όαση για τους λάτρεις της ανάγνωσης, που θα σας ταξιδέψει μέσα από σελίδες γεμάτες έμπνευση.

ΜΟΥΣΙΚΗ

LIVE MUSIC – THE GRIFFINS

29/08 & 05/09, 20:00-22:00

Η Costa Navarino σε συνεργασία με το Gazarte, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, αναδεικνύει τη μουσική ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του προορισμού, μέσα από το Costa Navarino Soundtrack. Στο πλαίσιο αυτό, μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων θα φιλοξενείται και στη Navarino Agora. Oι The Griffins, παρουσιάζουν το “Agora Vibes”, με soul, jazz, funk και vintage pop συνθέσεις από μία ομάδα καταξιωμένων μουσικών σε ενορχήστρωση και επιμέλεια του Δημήτρη Σιάμπου καταξιωμένου κιθαρίστα, παραγωγού και μουσικού διευθυντή.