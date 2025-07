Navarino Agora | Πρόγραμμα εκδηλώσεων 15/07-29/07

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 15/07-29/07

www.costanavarino.com/navarino–agora/el/

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΟΓΟΣ & ΕΙΚΟΝΑ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ανακαλύψτε την καρδιά της Μεσσηνίας μέσα από τον μαγευτικό φακό του Πάνου Ηλιόπουλου, στη φωτογραφική έκθεσή της Navarino Agora. Εικόνες από την ομορφιά της καθημερινής ζωής, απόλυτα συνυφασμένες με τα αρχαία μνημεία της περιοχής. Καθώς περιπλανιέστε στην Navarino Agora, το κεντρικό σημείο της έκθεσης και τα προσεκτικά επιλεγμένα σημεία που τη συνοδεύουν σας οδηγούν σε ένα οπτικό ταξίδι που αναδεικνύει τη μοναδική σύνδεση της κληρονομιάς και του σύγχρονου ρυθμού της Μεσσηνίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

17/07, 20:00-21:00

Οι αρχαιολόγοι Jack Davis και Sharon Stocker, επικεφαλής των ανασκαφών στο Ανάκτορο του Νέστορα, παρουσιάζουν το βιβλίο τους «Το Βασίλειο της Πύλου: Πολεμιστές-πρίγκιπες της Μυκηναϊκής Ελλάδας». Μέσα από συναρπαστικές αφηγήσεις και πρωτοποριακά ευρήματα, η ιστορία ζωντανεύει, φωτίζοντας την κληρονομιά μιας ένδοξης εποχής που διαμόρφωσε τη δυτική Πελοπόννησο. Συνδιοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Πανεπιστήμιο του Cincinnati και Εκδόσεις ΜΕΛΙΣΣΑ.



ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ “Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΗ”

17/07, 21:00

Καταγεγραμμένο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής του, το φιλμ προσφέρει σπάνια στιγμιότυπα από τη σκέψη, το πνεύμα και την παρακαταθήκη ενός ανθρώπου που αφιέρωσε 37 χρόνια στην ανασκαφή, αποκατάσταση και ανάδειξη της Αρχαίας Μεσσήνης. Μέσα από αρχειακό υλικό και ποιητική κινηματογράφηση, αναδεικνύεται η πεποίθησή του ότι η αρχαιολογία δεν είναι μια στατική επιστήμη, αλλά ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν — ένας διάλογος που οφείλει να μοιράζεται.

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Ευθυμίου

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – «FANTAISIE MINOR» ΤΟΥ MARCO DA SILVA FERREIRA

19/07, 20:00

Ανακαλύψτε την τέχνη του σύγχρονου χορού στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την παράσταση “Fantaisie Minor” του Marco Da Silva Ferreira.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας φέρνει κοντά χορευτές και θεατές από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια σειρά από δυναμικές παραστάσεις και εργαστήρια που εξερευνούν τις σύγχρονες τάσεις της χορευτικής έκφρασης.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

THE CHEESE WELCOME BY KOSTARELOS

19/07, 19:00-21:00 & 26/07, 19:00-21:00

Στις 19 Ιουλίου απολαύστε ένα γευστικό ταξίδι στο ελληνικό cheese platter, ανακαλύπτοντας πως διαφορετικά τυριά συνδυάζονται ιδανικά. Στις 26 Ιουλίου, το τυροκομείο Κωσταρέλος παρουσιάζει διαφορετικές εκδοχές του πιο εμβληματικού ελληνικού τυριού: της φέτας. Από βαρελίσια 12 μηνών έως πιο φρέσκες, ήπιες εκδοχές με βότανα και ελαφρώς καπνιστές νότες.

ΜΟΥΣΙΚΗ

LIVE MUSIC – THE GRIFFINS

16/07 & 24/07, 20:00-22:00

Η Costa Navarino σε συνεργασία με το Gazarte, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, αναδεικνύει τη μουσική ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του προορισμού, μέσα από το Costa Navarino Soundtrack. Στο πλαίσιο αυτό, μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων θα φιλοξενείται και στη Navarino Agora. Oι The Griffins, παρουσιάζουν το “Agora Vibes”, με soul, jazz, funk και vintage pop συνθέσεις από μία ομάδα καταξιωμένων μουσικών σε ενορχήστρωση και επιμέλεια του Δημήτρη Σιάμπου καταξιωμένου κιθαρίστα, παραγωγού και μουσικού διευθυντή.

CANDLELIGHT JAZZ NIGHTS BY PEPPER ΣΤΗ NAVARINO AGORA

25/07 & 26/07-21:00

Δύο μαγικές καλοκαιρινές βραδιές κάτω από τα αστέρια, καθώς η Navarino Agora, με τη λάμψη εκατοντάδων κεριών, ζωντανεύει με τους ήχους της jazz. Την Παρασκευή 25 Ιουλίου, οι Speakeasies Swing Band φέρνουν στη σκηνή την εποχή του swing με ένα ζωηρό, vintage jazz πρόγραμμα. Το Σάββατο 26 Ιουλίου, οι Gadjo Dilo φωτίζουν τη βραδιά με τον μοναδικό τους ήχο “Manouche De Grec”, μια μίξη gypsy jazz και ελληνικών μελωδιών. Στον ανοικτό χώρο της Navarino Agora, αυτές οι συναυλίες υπόσχονται την ιδανική καλοκαιρινή απόδραση.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ – ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

18:00-22:00

Σε συνεργασία με το Martin’s Premium, η Navarino Agora σας καλεί να ανακαλύψετε μια μοναδική έκθεση βιβλίου, όπου θα βρείτε αγαπημένα ελληνικά και αγγλικά βιβλία — από κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers. Μια όαση για τους λάτρεις της ανάγνωσης, που θα σας ταξιδέψει μέσα από σελίδες γεμάτες έμπνευση.

DANAOS OPEN–AIR CINEMA

Απολαύστε επιλεγμένες ταινίες στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Navarino Agora. Ο πρώτος θερινός κινηματογράφος στη Μεσσηνία μετατρέπει κάθε προβολή σε μια ξεχωριστή εμπειρία, ιδανική για κατοίκους και επισκέπτες. Αναπαυτικά καθίσματα, κορυφαίας ποιότητας ήχος και εικόνα, δροσιστικά ποτά και λαχταριστά σνακ δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια αξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Navarino Agora.

Ανακαλύψτε το πρόγραμμα εδώ : www.costanavarino.com/navarino-agora/el/therino-cinema/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2723098796