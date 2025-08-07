Navarino Agora – Πρόγραμμα εκδηλώσεων 11.08 – 24.08

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

11/08-24/08

www.costanavarino.com/navarino–agora/el/

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ & ΛΟΓΟΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ανακαλύψτε την καρδιά της Μεσσηνίας μέσα από τον μαγευτικό φακό του Πάνου Ηλιόπουλου, στη φωτογραφική έκθεσή της Navarino Agora. Εικόνες από την ομορφιά της καθημερινής ζωής, απόλυτα συνυφασμένες με τα αρχαία μνημεία της περιοχής. Καθώς περιπλανιέστε στην Navarino Agora, το κεντρικό σημείο της έκθεσης και τα προσεκτικά επιλεγμένα σημεία που τη συνοδεύουν σας οδηγούν σε ένα οπτικό ταξίδι που αναδεικνύει τη μοναδική σύνδεση της κληρονομιάς και του σύγχρονου ρυθμού της Μεσσηνίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

CLASSIC MONDAYS – DANAOS OPEN AIR CINEMA

Το Danaos Open Air Cinema παρουσιάζει τη νέα θερινή σειρά CLASSIC MONDAYS: Έξι Δευτέρες, έξι διαχρονικές ταινίες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του σινεμά. Από την αινιγματική ατμόσφαιρα του David Lynch, στην ένταση των ψυχολογικών θρίλερ του Hitchcock, και από τη συγκίνηση του Paul Newman μέχρι τη διαχρονική φινέτσα της Audrey Hepburn, κάθε προβολή είναι μια επιστροφή στο μεγαλείο της 7ης Τέχνης.

REBEL WITHOUT A CASTLE

11/08, 20:30

Ο James Dean σε έναν ρόλο που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Μια συγκινητική ιστορία εφηβικής μοναξιάς και σύγκρουσης με τον κόσμο των ενηλίκων, που συνεχίζει να συγκινεί μέχρι σήμερα.

HOW TO STEAL A MILLION

18/08, 20:30

Η Audrey Hepburn και ο Peter O’Toole πρωταγωνιστούν σε μια απολαυστική κομεντί με σκηνικό το Παρίσι, υπογραφή του William Wyler, και μια κλοπή έργου τέχνης που εξελίσσεται σε απρόσμενη περιπέτεια.

DANAOS OPEN–AIR CINEMA

Απολαύστε επιλεγμένες ταινίες στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Navarino Agora. Ο πρώτος θερινός κινηματογράφος στη Μεσσηνία μετατρέπει κάθε προβολή σε μια ξεχωριστή εμπειρία, ιδανική για κατοίκους και επισκέπτες. Αναπαυτικά καθίσματα, κορυφαίας ποιότητας ήχος και εικόνα, δροσιστικά ποτά και λαχταριστά σνακ δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια αξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Navarino Agora.

Ανακαλύψτε το πρόγραμμα εδώ : www.costanavarino.com/navarino-agora/el/therino-cinema/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2723098796

CELLIER WINE TASTINGS: ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΜΙΑ FINE WINE ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Καθημερινά, από τις 11:00 έως τις 22:00, σε διαδοχικά slots ανά μία ώρα (κάθε tasting group slot διαρκεί μία ώρα).

Στο Wine Club by Cellier, η γευσιγνωσία γίνεται ένα ταξίδι αισθήσεων ανάμεσα στις ελληνικές ποικιλίες και σε εμβληματικές ετικέτες από όλο τον κόσμο.

Για κρατήσεις ή περισσότερες πληροφορίες: +30 211 4444 444 (ext. 7) ή στο [email protected]

TESLA: TEST THE FUTURE AT NAVARINO AGORA – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

18:00-22:00 (εκτός Κυριακής)

Σε συνεργασία με την Tesla, η Navarino Agora σας προσκαλεί να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης — ανοιχτή για όλους. Είτε βρίσκεστε στην Costa Navarino, είτε απλώς θέλετε να ανακαλύψετε τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης, αυτή είναι η ευκαιρία σας να βρεθείτε πίσω από το τιμόνι ενός Tesla.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ – ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

18:00-22:00

Σε συνεργασία με το Martin’s Premium, η Navarino Agora σας καλεί να ανακαλύψετε μια μοναδική έκθεση βιβλίου, όπου θα βρείτε αγαπημένα ελληνικά και αγγλικά βιβλία — από κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers. Μια όαση για τους λάτρεις της ανάγνωσης, που θα σας ταξιδέψει μέσα από σελίδες γεμάτες έμπνευση.

ΜΟΥΣΙΚΗ

LIVE MUSIC – THE GRIFFINS

14/08, 21/08, 23/08, 20:00-22:00

Η Costa Navarino σε συνεργασία με το Gazarte, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, αναδεικνύει τη μουσική ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του προορισμού, μέσα από το Costa Navarino Soundtrack. Στο πλαίσιο αυτό, μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων θα φιλοξενείται και στη Navarino Agora. Oι The Griffins, παρουσιάζουν το “Agora Vibes”, με soul, jazz, funk και vintage pop συνθέσεις από μία ομάδα καταξιωμένων μουσικών σε ενορχήστρωση και επιμέλεια του Δημήτρη Σιάμπου καταξιωμένου κιθαρίστα, παραγωγού και μουσικού διευθυντή.

ECHOES OF TRADITION: Οι Γιαγκίνηδες live στη Navarino Agora

15/08, 20:00

Οι Γιαγκίνηδες μας ταξιδεύουν με ήχους και τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές. Με ρεπερτόριο που περιλαμβάνει νησιώτικα, παραδοσιακά, έντεχνα και αγαπημένα λαϊκά, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζωντανή και αυθεντική. Η Ηχώ της Παράδοσης είναι μια υπενθύμιση ότι η παράδοση δεν ανήκει στο παρελθόν — αλλά ζει και αναπνέει μέσα μας.