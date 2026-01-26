Ναύπλιο | Διήμερη εκδήλωση για το ΕΣΠΑ και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην Πελοπόννησο

Στο Ναύπλιο φιλοξενείται στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2026 η διήμερη εκδήλωση με τίτλο «ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας», που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο «Φουγάρο» και αποτελεί έναν ουσιαστικό κόμβο διαλόγου για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2021–2027 προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης μετάβασης.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, κυβερνητικοί και ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης αναδεικνύουν τον ρόλο του ΕΣΠΑ ως βασικού εργαλείου ενίσχυσης της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προστασίας. Στους χαιρετισμούς και τις παρεμβάσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θεματικές συζητήσεις που αφορούν τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, την κοινωνική συνοχή, την κλιματική προσαρμογή και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, με τη συμμετοχή φορέων, αυτοδιοικητικών και εκπροσώπων της πραγματικής οικονομίας της Πελοποννήσου.

Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη στην πρακτική υποστήριξη των δικαιούχων του ΕΣΠΑ, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις που παρουσιάζουν τα διαθέσιμα εργαλεία τεχνικής βοήθειας και τις δράσεις ενίσχυσης της ωρίμανσης και υλοποίησης έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή δημάρχων της Περιφέρειας, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τη βελτίωση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Η εκδήλωση επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο του ΕΣΠΑ ως μοχλού ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής και αναδεικνύει τη συνεργασία κράτους, Περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης για μια Πελοπόννησο με περισσότερες ευκαιρίες και βιώσιμες προοπτικές.

