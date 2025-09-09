Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκάνδαλο σε συγκάλυψη – Αγρότες σε απόγνωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει τους τελευταίους μήνες σειρά κοινοβουλευτικών ερωτήσεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτήσεις που αφορούν:

(2/5) Για τις διώξεις υπαλλήλων που πρωτοστάτησαν στην αποκάλυψη του σκανδάλου. (17/6) Για το Σχέδιο Δράσης που αφορά την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη λειτουργική ανασυγκρότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. (25/6) Για την υπέρμετρη αύξηση του αριθμού αιγοπροβάτων σε συγκεκριμένη περιφέρεια της χώρας την τελευταία 5ετία και τους ελέγχους για τα «16.000 ΑΦΜ του κ. Αυγενάκη». (30/6) Για τις εντυπωσιακές αποκλίσεις στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος ανά ζώο και ανά νομό. (7/7) Για τους λόγους των αλλαγών της εγκυκλίου Βάρρα, που έγιναν ευνοϊκότερες για τους ελεγχόμενους και οδήγησαν στο σκάνδαλο. (7/7) Για την εκτεταμένη διαφθορά και τις παρανομίες στα οικολογικά σχήματα του ΟΣΔΕ 2023-2024. (9/7) Για τυχόν σκάνδαλο στις αποζημιώσεις αγροτών μετά την πλημμύρα Daniel. (10/7) Για την τεράστια απόκλιση των αποτελεσμάτων ελέγχων: ενώ παλαιότεροι έλεγχαν δεσμευμένα ΑΦΜ, οι νεότεροι τα ενέκριναν σε ποσοστό 88,5%. (15/7) Για το ποιος τελικά θα πληρώσει το πρόστιμο – οι παραγωγοί ή ο κρατικός προϋπολογισμός – και σε ποια ταμεία επιστρέφονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. (17/7) Για τη θεσμική αδράνεια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας απέναντι στο σκάνδαλο. (21/7) Για την εκρηκτική αύξηση της επιλέξιμης έκτασης ιδιωτικών βοσκότοπων. (25/7) Για το αν εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κύρωσης της κατανομής βοσκοτόπων για τα έτη 2022-2025.

Όλες αυτές οι ερωτήσεις παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες από την κυβέρνηση.

Η στάση αυτή δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: το μόνο που απασχολεί την κυβέρνηση είναι η συγκάλυψη του σκανδάλου και η επικοινωνιακή διαχείριση.

Αντί να δοθούν εξηγήσεις για την αδικία απέναντι στους πραγματικούς αγρότες και για τα χρήματα που πήγαν σε τσέπες «ημετέρων», το μόνο που ενδιαφέρει τη κυβέρνηση είναι να ξεχαστούν οι «φραπέδες», οι «χασάπηδες» και οι «αγρότισσες με τις Πόρσε».

Αυτή η στάση της κυβέρνησης συνιστά καθαρή απαξίωση των θεσμών, του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των ίδιων των αγροτών.

Για αυτήν την απαράδεκτη θεσμική εκτροπή φέρει προσωπική πολιτική ευθύνη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρας που πρωτοστατεί στη συγκάλυψη του σκανδάλου, παρά τις επικοινωνιακές κορώνες του περί διαφάνειας.

Και στο τέλος, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το πληρώνουν οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που παραμένουν επί μήνες απλήρωτοι.

Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να κάνει ούτε το ελάχιστο –να μοιράσει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δίκαιο τρόπο– δεν έχει καμία νομιμοποίηση να παραμένει στην εξουσία.

Πρέπει να φύγει.