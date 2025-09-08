Σάκης Μουμτζής για Δημητριάδη: «O πρωθυπουργός αν έλεγε εκείνη τη στιγμή ότι τον εντάσσει, αυτή θα ήταν η είδηση και δεν θα ήταν τα μέτρα»

Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση έκανε ο γνωστός και έγκυρος αρθρογράφος Σάκης Μουμτζής, σχολιάζοντας τις πληροφορίες περί επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Ο πρωθυπουργός αν έλεγε εκείνη τη στιγμή ότι τον εντάσσει αυτή θα ήταν η είδηση και δεν θα ήταν τα μέτρα» τόνισε ο Σ. Μουμτζής σε συνομιλία που είχε σήμερα το πρωί με τον Αρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού και εγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν και παραμένει ενεργό στέλεχος της ΝΔ και, κατά γενική ομολογία, ιδιαίτερα δημοφιλής στη βάση του κόμματος. Κάτι που είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά υπουργοί, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

πηγή: www.tomanifesto.gr