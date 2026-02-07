Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]

Πληθωρισμό τροφίμων στα σούπερ μάρκετ κοντά στο 2,5% για τον Ιανουάριο του 2026 δείχνουν τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), κάτι το οποίο αναδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις ανατιμήσεις οι οποίες συνεχίζονται στην ελληνική αγορά, την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ παραμένει αδρανής.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +2,45% τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025. Ο δείκτης τιμών Ιανουαρίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2025 είναι αυξημένος κατά 1,57%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024-Νοέμβριο 2025) καταγράφει αύξηση +1,49%.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ