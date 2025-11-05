Τελευταία Νέα
Αύξηση τιμών 1,08% στα σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο – Σε ποια είδη συνεχίζονται οι ανατιμήσεις

Αύξηση 1,08% εμφάνισαν οι τιμές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι συνολικά, το κυλιόμενο 12μηνο (Νοέμβριος 2024-Οκτώβριος 2025) καταγράφει αύξηση 0,85%.

Αύξηση τιμών 1,08% στα σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο – Σε ποια είδη συνεχίζονται οι ανατιμήσεις-1

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -8,06%

• Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -5,10%

• Τρόφιμα παντοπωλείου: -4,77%

• Χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής: -2,51%

• Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -1,24%.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ το www.moneyreview.gr πατώντας εδώ

