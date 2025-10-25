Νέα διάκριση για τον Τάσο Χατζηθεοδοσίου – Ανάμεσα στους κορυφαίους 40 νέους επιχειρηματίες της Ελλάδας για το 2025

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου, CEO της Mega Brokers SA και Chief Growth Officer της Acrisure CEE, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 40 πιο επιδραστικούς νέους επιχειρηματίες της Ελλάδας, σύμφωνα με τη λίστα «40 under 40» του Fortune Greece για το 2025.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί επιβεβαίωση της σταθερής πορείας και ηγετικής παρουσίας του Τάσου Χατζηθεοδοσίου στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Υπό τη διοίκησή του, η Mega Brokers έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς ομίλους του κλάδου, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, ψηφιακό μετασχηματισμό και επενδύσεις στην καινοτομία.

Η συνεχής παρουσία του στη λίστα του Fortune επιβεβαιώνει το όραμα, τη συνέπεια και την επιχειρηματική διορατικότητα που χαρακτηρίζουν τη νέα γενιά ηγετών της ελληνικής αγοράς, οι οποίοι συνδυάζουν την τεχνογνωσία με τη διεθνή προοπτική.

πηγή: www.insuranceworld.gr