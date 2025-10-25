Eurostat: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς

Οταν οι Αλβανοί ρωτούνται «Πόσο εύκολο είναι για εσάς να τα βγάλετε πέρα;», περίπου το 55% αυτών απαντά «με μεγάλη δυσκολία» ή «δύσκολα». Αυτό το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου μόνο το 17,4% των Ευρωπαίων αισθάνονται φτωχοί (φωτογραφία, επάνω, από την Eurokinissi). Στην περιοχή των Βαλκανίων, το 34% των Σέρβων, οι μισοί Μαυροβούνιοι και σχεδόν οι μισοί κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας αισθάνονται φτωχοί.

Η Eurostat μετρά την υποκειμενική φτώχεια, η οποία αποτελεί ένα νέο πεδίο μελέτης, που δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει τους παραδοσιακούς δείκτες, όπως ο κίνδυνος να είναι κανείς φτωχός, η σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή η διαβίωση σε ένα νοικοκυριό όπου σχεδόν κανείς δεν εργάζεται.

Πρόκειται για έναν δείκτη που μετρά την προσωπική αντίληψη των ανθρώπων για την ικανότητά τους να καλύπτουν τα καθημερινά έξοδα, σε αντίθεση με τη σχετική φτώχεια που μετριέται με βάση το εισόδημα.

Το ερώτημα στο οποίο βασίζεται η έρευνα είναι: «Πόσο εύκολο είναι για εσάς να τα βγάλετε πέρα;»

Σε αντίθεση με τους δείκτες σχετικής φτώχειας – οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών σε μια χώρα – ο δείκτης υποκειμενικής φτώχειας μετρά την αντίληψη των ερωτηθέντων για τη δυσκολία στην κάλυψη των καθημερινών εξόδων.

«Οι έλληνες γείτονές μας»

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την υλική κατάσταση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων του εισοδήματος, των εξόδων, των χρεών και των περιουσιακών στοιχείων.

Οι ερωτηθέντες επιλέγουν μια από τις έξι απαντήσεις: Με μεγάλη δυσκολία· Με δυσκολία· Κάποια δυσκολία· Αρκετά εύκολα· Εύκολα· Πολύ εύκολα. Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, τα νοικοκυριά που απαντούν «με μεγάλη δυσκολία» ή «με δυσκολία» θεωρούνται ότι βρίσκονται σε υποκειμενική φτώχεια.

Οι Αλβανοί κατατάσσονται δεύτεροι στην Ευρώπη στην κατηγορία της υποκειμενικής φτώχειας. Ξέρετε ποιοι κάτοικοι θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχότερους από εμάς; Είναι οι έλληνες γείτονές μας, γράφουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης. Το 67% των Ελλήνων θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς, ποσοστό ρεκόρ στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η Αλβανία παρουσιάζει μεγάλο χάσμα μεταξύ του επιπέδου της νομισματικής φτώχειας των επίσημων μετρήσεων, το οποίο ήταν περίπου 20% το 2024, και της αντίληψης των κατοίκων ότι είναι φτωχοί, η οποία υπερβαίνει το 50%, με διαφορά άνω των 30 ποσοστιαίων μονάδων.

Η INSTAT (Ινστιτούτο Στατιστικής της Αλβανίας) ανέφερε ότι το 2024, ο δείκτης κινδύνου φτώχειας στην Αλβανία είναι 19,2%, σημειώνοντας μείωση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων, σε σύγκριση με τα επαναξιολογημένα δεδομένα για το 2023. Το όριο κινδύνου φτώχειας για ένα άτομο το 2024 εκτιμάται σε 324.336 Λεκ, σε σύγκριση με 262.325 Λεκ το 2023.

