Νέα εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση -Με λουκ αλά Τζάκι Κένεντι σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι, αγνώριστη [εικόνες]

Μια σπάνια εμφάνιση στην επίδειξη μόδας του Stephane Rolland κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού έκανε η Αθηνά Ωνάση.

Η 40χρονη χρυσή κληρονόμος, η οποία ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε μια εξαίρεση την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου προκειμένου να βρεθεί στην επίδειξη του Γάλλου σχεδιαστή Stephane Rolland.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο του παρισινού τσίρκου Cirque d’Hiver Bouglione, με τον σχεδιαστή να εμπνέεται για τη συλλογή του από τον Πάμπλο Πικάσο και το μπαλέτο Parade.

