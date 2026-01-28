Τελευταία Νέα
Νέα εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση -Με λουκ αλά Τζάκι Κένεντι σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι, αγνώριστη [εικόνες]

Μια σπάνια εμφάνιση στην επίδειξη μόδας του Stephane Rolland κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού έκανε η Αθηνά Ωνάση.

Η 40χρονη χρυσή κληρονόμος, η οποία ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε μια εξαίρεση την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου προκειμένου να βρεθεί στην επίδειξη του Γάλλου σχεδιαστή Stephane Rolland.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο του παρισινού τσίρκου Cirque d’Hiver Bouglione, με τον σχεδιαστή να εμπνέεται για τη συλλογή του από τον Πάμπλο Πικάσο και το μπαλέτο Parade.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

