Η Άμπερ Χερντ δήλωσε ότι δεν θέλει πια να μιλάει μετά τη δικαστική διαμάχη με τον Τζόνι Ντεπ

Τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τη ζωή της η δικαστική διαμάχη με τον Τζόνι Ντεπ ανέδειξε η Άμπερ Χερντ, δηλώνοντας πως πλέον δεν θέλει να μιλάει δημόσια, ούτε να χρησιμοποιεί τη φωνή της.

Η Χερντ είχε κατηγορήσει τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία και εκείνος τη μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση. Στη δίκη το 2022, οι ένορκοι δικαίωσαν τον Ντεπ, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί της Χερντ ήταν ψευδείς και κακόβουλοι, και της επέβαλαν να του καταβάλει αποζημίωση. Είχε ακολουθήσει αγωγή δυσφήμισης του σταρ του Χόλιγουντ κατά της εφημερίδας The Sun που σε άρθρό της τον χαρακτήριζε «γυναικοκτόνο».

Η 39χρονη ηθοποιός, η οποία έχει μετακομίσει στην Ισπανία, αναφέρθηκε στην υπόθεση στο νέο ντοκιμαντέρ Silenced, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance. Μετά τη δίκη η Χερντ υποχρεώθηκε να καταβάλει στον Ντεπ 10 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση και εν συνεχεία κατέβαλε άλλα 350.000 δολάρια. Παράλληλα, της επιδικάστηκαν 2 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για την ανταγωγή που είχε καταθέσει κατά του ηθοποιού.

