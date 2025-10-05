Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: Πλήρης εξόντωση, εάν δεν παραδώσετε τον έλεγχο της Γάζας

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω συνέντευξής του στο CNN.

Όπως είπε, η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη εξόντωση» αν δεν παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας.

«Πλήρης εξόντωση!» δήλωσε ο Τραμπ στον Τζέικ Τάπερ του CNN, όταν ρωτήθηκε χθες μέσω μηνύματος τι θα συμβεί αν η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αναμένει «σύντομα» να ξεκαθαρίσει αν η Χαμάς είναι πραγματικά προσηλωμένη στην ειρήνη.

Ερωτηθείς για το εάν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφωνεί πλήρως με τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και υποστηρίζει την ευρύτερη όραση του προέδρου, απάντησε «Ναι». Εμφανίστηκε, δε, αισιόδοξος ότι η πρότασή του για κατάπαυση του πυρός θα γίνει πραγματικότητα και τόνισε ότι εργάζεται σκληρά για να το επιτύχει.

