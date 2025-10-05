Γάζα: Στο Κάιρο τα βλέμματα για τις συνομιλίες ΗΠΑ, Ισραήλ, Χαμάς με στόχο το τέλος του πολέμου – Οι αντιπροσωπείες των 3 πλευρών και το τελεσίγραφο Τραμπ

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα εντείνονται. Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει τη Δευτέρα (06.10.2025) τις αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ στο Κάιρο έχουν φτάσει και οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες στο Κάιρο αποσκοπούν στην οριστικοποίηση των τεχνικών λεπτομερειών μιας συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, καθώς και στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει στην Αίγυπτο δύο ειδικούς απεσταλμένους: τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και τον Στιβ Γουίτκοφ, προσωπικό του απεσταλμένο. Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι βρίσκεται «πολύ κοντά σε συμφωνία» και θέλει να «οριστικοποιήσει» την εκεχειρία τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, στην αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και στις προϋποθέσεις μιας διαρκούς εκεχειρίας στη Γάζα. Το αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθούν επίσης ενδοπαλαιστινιακές διαβουλεύσεις για τον καθορισμό του πολιτικού και διοικητικού μέλλοντος της Γάζας μετά το τέλος των εχθροπραξιών, σύμφωνα με το CNN.

Υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείες για κρίσιμες συνομιλίες

Από ισραηλινής πλευράς, επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα είναι ο Ρον Ντέρμερ, υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων και στενός σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στην αποστολή θα συμμετέχουν ο Γκαλ Χιρς, συντονιστής για τους αιχμαλώτους και αγνοούμενους, ο στρατηγός Νιτζάν Αλόν, επικεφαλής της στρατιωτικής μονάδας για τους ομήρους, καθώς και ένας εκπρόσωπος της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε λίγες ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων «κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ», που ξεκινά τη Δευτέρα.