Νέα σχολική χρονιά: Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, το Πολλαπλό Βιβλίο και οι αλλαγές στη διδακτέα ύλη

Νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς, νέα διάρθρωση στη διδακτέα ύλη, λογοτεχνικά βιβλία, “πρεμιέρα” για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, αλλά και… λαχανόκηπους στα προαύλια “φέρνει”, μεταξύ άλλων, η νέα σχολική χρονιά, που επίσημα αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Διορισμοί μόνιμων και αναπληρωτών

Με τις τοποθετήσεις των νέων μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και την πρόσληψη αναπληρωτών πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς, το υπουργείο Παιδείας στοχεύει στο να βρεθούν τα σχολεία στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας για την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς.

Συνολικά, τον Αύγουστο 2025 πραγματοποιήθηκαν 8.223 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών: 5.627 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και 3.196 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διορίστηκαν 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό διορισμών στην εκπαίδευση για το 2025 στους 9.816.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ