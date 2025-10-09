Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει – Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό

Από το καλοκαίρι του 2026, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν νέες αστυνομικές ταυτότητες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως διευκρίνισε, οι παλαιού τύπου ταυτότητες, που βασίζονται σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960, δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για ταξίδια εντός ΕΕ λόγω χαμηλού επιπέδου ασφάλειας.

Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται με διαβατήριο.

Από τις ταυτότητες στον Προσωπικό Αριθμό

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει και ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα αποτελεί το βασικό μέσο ταυτοποίησης του πολίτη σε κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Η προθεσμία για την έκδοσή του λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2025, ενώ όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές συναλλαγές, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή εισφορών ή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

