Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει (vid)

Από το καλοκαίρι του 2026, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν νέες αστυνομικές ταυτότητες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως διευκρίνισε, οι παλαιού τύπου ταυτότητες, που βασίζονται σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960, δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για ταξίδια εντός ΕΕ λόγω χαμηλού επιπέδου ασφάλειας. Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται με διαβατήριο, ενώ ο υπουργός κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν άμεσα στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας.

Παράλληλα, από τις 6 Νοεμβρίου 2025 θα ξεκινήσει η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα. «Στόχος είναι κάθε πολίτης να διαθέτει έναν ενιαίο αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου.

Πηγή:newmoney.gr

