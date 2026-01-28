Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νεκρό μεταφέρθηκε βρέφος στο Παίδων «Αγία Σοφία» – Το είχαν πάει αρχικά σε κτηνιατρείο

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (28.01.2026) από την Καλλιθέα ένα βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βρέφος που είναι κοριτσάκι είχε μεταφερθεί σε κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού στην Καλλιθέα από τον πατέρα του και τη θεία του, οι οποίοι είναι Ρουμάνοι υπήκοοι.  Το παιδί βρήκαν γύρω στις 6 το πρωί ο πατέρας του και η θεία του χωρίς τις αισθήσεις του, και σε κατάσταση πανικού, το μετέφεραν άμεσα σε ιδιωτικό κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας.  Σύμφωνα με πληροφορίες λίγες ώρες νωρίτερα, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, το είχαν ταΐσει κανονικά.

