Νέο έργο οδικής ασφάλειας με στηθαία προστασίας 300.000 € στην ΠΕ Αρκαδίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύμβαση για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, όπου απαιτούνται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Με το έργο αυτό ενισχύεται ουσιαστικά η προστασία οδηγών και επιβατών, ενώ βελτιώνεται το επίπεδο ασφάλειας των μετακινήσεων σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου της Αρκαδίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης, σημείωσε: «Η οδική ασφάλεια αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Με το συγκεκριμένο έργο θωρακίζουμε επικίνδυνα σημεία του οδικού μας δικτύου και κάνουμε ένα ακόμη βήμα ώστε οι πολίτες να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια στην Αρκαδία».