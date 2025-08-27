Νέο πρόγραμμα εθελοντισμού VolunTeam εγκαινιάζει ο δήμος Τρίπολης

O Δήμος Τρίπολης εγκαινιάζει το νέο πρόγραμμα εθελοντισμού VolunTeam, μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσοι θέλουν να συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, να στηρίξουν την τοπική κοινωνία και να γίνουν κομμάτι μιας δυναμικής ομάδας που προσφέρει ανιδιοτελώς, με πάθος και συνεργασία.

Είναι project;

Είναι τάση της μόδας;

Είναι επίκαιρο;

Είναι επιφανειακό;

Δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω!

Είναι μια ανάγκη για το Δήμο μας, είναι μια νέα παρέα που δημιουργείται, η οποία θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας, θα προσφέρει στην τοπική μας κοινωνία και θα ανταμείψει ηθικά προσωπικά τον καθένα!

Ανιδιοτελώς, με κέφι, μεράκι και ομαδικότητα μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο!

Σας περιμένουμε όλες και όλους στην όμορφη παρέα μας!

Γίνε κι εσύ Εθελοντής!

Γίνε κι εσύ μέρος της Volun-Team!

https://www.tripolis.gr/odigos…