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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο «Εξοικονομώ» – Οι όροι του προγράμματος

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Περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά προβλέπεται να ενταχθούν στα νέα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω συσκευή» που θα προκηρυχθούν τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Πρόκειται για πλήθος σχεδόν 50 % μεγαλύτερο σε σχέση με τα νοικοκυριά που εντάχθηκαν στα αντίστοιχα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης (ήταν 232.000 νοικοκυριά), το οποίο εκπνέει το επόμενο διάστημα.

Το νέο «Εξοικονομώ»

Οι δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση και αναμένεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες, μετά την έγκρισή τους από την ΕΕ.

Όπως σημειώνουν στο ΑΠΕ πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

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