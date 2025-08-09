Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: Καθυστερήσεις και μειώσεις στους δικαιούχους

Άφαντη και άυλη είναι η προπληρωμένη κάρτα για χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που απολυθήκαν τον Ιούνιο, αλλά ακόμα δεν έχουν λάβει επίδομα ανεργίας, κι ας πλησιάζουμε στον Δεκαπενταύγουστο.

Υπενθυμίζουμε ότι από τα μέσα Μαρτίου, τέσσερα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και 15 επιδόματα της ΔΥΠΑ, μεταξύ άλλων και το επίδομα ανεργίας, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας. Οι δικαιούχοι μπορούν να «σηκώσουν» το 50% του ποσού σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 50% μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μόνο για ηλεκτρονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών (μέσω POS ή ονλάιν).

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στον τρόπο καταβολής των επιδομάτων, υπήρξαν οξείες αντιδράσεις για τους νέους περιορισμούς, που επηρεάζουν συνολικά περίπου ένα εκατομμύριο άτομα.

