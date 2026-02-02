Νέο πακέτο απλούστευσης της ΚΑΠ 2023-2027 – Το στοίχημα της εφαρμογής στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 23 Ιανουαρίου 2026 ένα νέο πακέτο «απλούστευσης» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, υιοθετώντας εννέα τεχνικές νομοθετικές πράξεις που τροποποιούν επιμέρους κανόνες εφαρμογής της ΚΑΠ 2023–2027. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δεν μεταβάλλει τη βασική αρχιτεκτονική της πολιτικής ούτε τα επίπεδα στήριξης, αλλά φιλοδοξεί να περιορίσει τη διοικητική επιβάρυνση, διευκολύνοντας την καθημερινή εφαρμογή των κανόνων. Αυτό αφορά τόσο τους παραγωγούς όσο και τις εθνικές διοικήσεις.

Το πακέτο αυτό δεν εμφανίζεται αποκομμένα. Αντίθετα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Επιτροπής να καταστήσει την εφαρμογή της ΚΑΠ πιο λειτουργική και πιο εφαρμόσιμη, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις για περιορισμό της γραφειοκρατίας και μεγαλύτερη πρακτικότητα στους κανόνες έχουν ενταθεί. Άλλωστε, η συζήτηση στις Βρυξέλλες τα τελευταία δύο χρόνια δείχνει ολοένα και πιο καθαρά ότι μια πολιτική με τόσο μεγάλο αριθμό δικαιούχων και ένα ολοένα πιο σύνθετο σύστημα ελέγχων δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς σε αυξανόμενες διοικητικές απαιτήσεις.

Ένα βήμα προς πιο εφαρμόσιμους κανόνες

Η «απλούστευση» αναδεικνύεται πλέον σε κεντρική προτεραιότητα της Επιτροπής για την τρέχουσα περίοδο 2023-2027. Η εμπειρία των πρώτων ετών εφαρμογής της νέας ΚΑΠ έδειξε ότι το σύστημα ελέγχων, παρακολούθησης και δεικτών μπορεί, στην πράξη, να δημιουργεί σημαντικό διοικητικό φόρτο. Αυτό αφορά τόσο τους παραγωγούς, που καλούνται να ανταποκριθούν σε ολοένα περισσότερες απαιτήσεις, όσο και τους οργανισμούς πληρωμών, οι οποίοι πρέπει να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο εποπτείας.

Παράλληλα, είναι σαφές ότι η αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ δεν κρίνεται μόνο στον σχεδιασμό, αλλά κυρίως στο κατά πόσο οι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν ομαλά, χωρίς ασυνέχειες, καθυστερήσεις και υπερβολική πολυπλοκότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το πακέτο των εννέα πράξεων λειτουργεί ως μια στοχευμένη προσαρμογή των τεχνικών κανόνων εφαρμογής, με στόχο να περιοριστούν περιττές απαιτήσεις και να ενισχυθεί η συνολική λειτουργικότητα του συστήματος.

