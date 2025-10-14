Νέο ρεκόρ στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση

Προς νέο ρεκόρ οδεύουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, με τους ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης να εκτιμούν ότι οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 200.000 εντός του 2025.

Οι αυξητικές τάσεις των αιτήσεων αποχώρησης προς τη σύνταξη συνδέονται άμεσα με το ενδεχόμενο επανεξέτασης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027.

Κατά το πρώτο εξάμηνο ο μέσος όρος των αιτήσεων που υποβάλλονταν μηνιαίως διαμορφώθηκε περίπου στις 17.500, αριθμός υψηλότερος από τους αντίστοιχους του 2024. Ωστόσο, ιδιαίτερη έκπληξη επιφύλαξε στους υπεύθυνους της κοινωνικής ασφάλισης ο μήνας Ιούλιος, όπου οι αιτήσεις εκτοξεύθηκαν στις 19.541.

