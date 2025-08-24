Νέοι χωρίς δουλειά, μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση – Οι χώρες της ΕΕ με τις χειρότερες επιδόσεις

Η πλειονότητα των νέων στην Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (neither in employment nor in education or training – NEET), με δύο στις τρεις χώρες – μέλη της ΕΕ να μην έχουν πετύχει τον στόχο που έχει τεθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στην Ευρώπη, πολλοί νέοι όχι μόνο δεν απασχολούνται σε μια εργασία αλλά πολλοί δεν αναζητούν καν δουλειά ούτε βρίσκονται έστω σε διαδικασία επαγγελματικής επιμόρφωσης. Το 2024, το 11% των Ευρωπαίων ηλικίας 15 έως 29 ετών στην ΕΕ ανήκαν στην κατηγορία NEET. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτό το ποσοστό να μειωθεί κάτω του 9% έως το 2030.

Όπως αναφέρει το euronews , τις καλύτερες επιδόσεις έχουν η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Μάλτα, η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Η χώρα μας βρίσκεται στην ομάδα των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις, μαζί με την Τουρκία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Σερβία.

Τα ποσοστά NEET ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, σε ορισμένες από τις οποίες παρατηρείται και ιδιαίτερα μεγάλο χάσμα μεταξύ των φύλων. Σύμφωνα με την Eurostat, το 2024 τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 4,9% στην Ολλανδία έως 19,4% στη Ρουμανία, για την οποία η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρει ότι «τα χαμηλά μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν μείζον πρόβλημα».