ΔΥΠΑ: Σε εξέλιξη η διαδικασία αιτήσεων για 2.500 θέσεις εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε την έναρξη νέας φάσης αιτήσεων για την κάλυψη 2.500 επιπλέον θέσεων πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω. Το πρόγραμμα αυτό, που αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης σε μεγαλύτερες ηλικίες και την κοινωνική ένταξη ανέργων κοντά στη συνταξιοδότηση, επεκτείνεται πλέον με στόχο τη δημιουργία συνολικά 35.000 θέσεων εργασίας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις 6 Αυγούστου 2025, και απευθύνεται αποκλειστικά σε δήμους και περιφέρειες (ή επιμέρους περιφερειακές ενότητες) που δεν υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στο προηγούμενο σκέλος του προγράμματος για τις 6.000 επιπλέον θέσεις, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 4461/18-02-2025 (ΦΕΚ Β’ 676).

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενταχθούν ξανά στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη στελέχωση δημοσίων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης με έμπειρο προσωπικό.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά στοιχεία του προγράμματος:

Βασικά Στοιχεία Προγράμματος

Χαρακτηριστικό Περιγραφή

Αριθμός νέων θέσεων 2.500 επιπλέον θέσεις

Σύνολο θέσεων μετά την επέκταση 35.000 θέσεις (από 32.500 προηγουμένως)

Ομάδα στόχος Άνεργοι ηλικίας 55–67 ετών και 67–74 ετών (χωρίς θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα)

Διάρκεια προγράμματος 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες

όπως δημοσίευσε το airetos.gr Μηνιαία επιχορήγηση προς φορείς 75% μισθού και ασφαλιστικών εισφορών – έως 750€/μήνα

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων 6 Αυγούστου 2025

Κατάσταση αιτήσεων Σε εξέλιξη

Δικαίωμα υποβολής αίτησης Μόνο φορείς (δήμοι/περιφέρειες) που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα των 6.000 θέσεων

Προϋπολογισμός επιπλέον θέσεων 45 εκατ. ευρώ

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος Πάνω από 800 εκατ. ευρώ

Νομοθετικό Πλαίσιο

Η νέα φάση του προγράμματος βασίζεται στην ΚΥΑ 4461/18-02-2025 (ΦΕΚ Β’ 676), η οποία ρυθμίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ. Οι αρμόδιοι των δήμων και των περιφερειών καλούνται να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής άμεσα, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα καλυφθούν κατά σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αιτήσεων: www.dypa.gov.gr

ΠΗΓΗ airetos.gr