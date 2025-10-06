Νέος ΚΟΚ: Οι άγνωστες παραβάσεις που αδειάζουν τον τραπεζικό σας λογαριασμό -Τα πιο περίεργα πρόστιμα της Ελλάδας

Χρηματικό πρόστιμο αλλά και επιπλέον κυρώσεις προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για παρατεταμένα φιλιά, χαϊδέματα ή καυγάδες.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ξεκίνησε να εφαρμόζεται εδώ και πολλές εβδομάδες ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε να ισχύει και η Υποτροπή η οποία πολλαπλασιάζει τα χρηματικά πρόστιμα αλλά και τις κυρώσεις.

Το νέο βιβλίο του Λάμπρου Λαμπρακάκη αποτελεί τον απόλυτο «συνοδηγό» των τροχονόμων εδώ και πολλά χρόνια. Μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΚΟΚ δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του γνωστού βιβλίου η οποία αισίως προσμετρά 54 εκδόσεις!

Αρχικά η πρώτη παράβαση που υπάρχει στο νέο βιβλίο αφορά στην αγκαλιά εν κινήσει. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ αν κάποιος αγκαλιάσει τον ή την συνοδηγό κατά την κίνηση οδηγώντας έτσι ασύνετα και με αποσπασμένη την προσοχή τότε προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ και 3 πόντοι ποινής!

Ενόψει του μαζέματος των ελιών οι οδηγοί τρακτέρ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να κατέχουν πτυχίο χειριστού αγροτικού μηχανήματος καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα του επιβληθεί πρόστιμο 700 ευρώ και θα αφαιρεθούν τα στοιχεία κυκλοφορίας για 30 ημέρες.