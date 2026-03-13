Νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Πελοποννήσου ο Παναγιώτης Λουζιώτης

Πραγματοποιήθηκε χθες 11/03/2026 στην έδρα του Επιμελητηρίου Λακωνίας στο Γύθειο, η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ).

Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ άλλων θεμάτων, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου/μέλη του ΠΕΣΠ με ομόφωνη απόφασή τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας της εκ περιτροπής Προεδρίας, έκαναν αποδεκτή την παραίτηση του Προέδρου του ΠΕΣΠ κ. Ιωάννη Παναρίτη με την ολοκλήρωση θητείας ενός έτους και ανέδειξαν, ομόφωνα, ως Πρόεδρο ΠΕΣΠ τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας και Οικονομικό Επόπτη της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Παναγιώτη Λουζιώτη.

Θέσεις Αντιπροέδρων κατέλαβαν οι Πρόεδροι των υπολοίπων Επιμελητηρίων, βάσει του αριθμού μελών του κάθε Επιμελητηρίου, ως εξής:

Α’ Αντιπρόεδρος: κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος – Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Β’ Αντιπρόεδρος: κ. Φώτης Δαμούλος – Επιμελητήριο Αργολίδας

Γ’ Αντιπρόεδρος: κ. Ιωάννης Παναρίτης – Επιμελητήριο Λακωνίας

Δ’ Αντιπρόεδρος: κ. Γιάννης Τρουπής – Επιμελητήριο Αρκαδίας

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Ιωάννης Παναρίτης, έκανε τον απολογισμό δράσης του ΠΕΣΠ υπό την Προεδρία του Επιμελητηρίου Λακωνίας (συνημμένο αρχείο) και ευχαρίστησε θερμά όλους τους Προέδρους και εκπροσώπους των Επιμελητηρίων και φορέων για την άριστη συνεργασία υπό την Προεδρεία του, καθώς και το προσωπικό του Επιμελητηρίου Λακωνίας που ακούραστα στήριξε γραμματειακά τον θεσμό. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ΠΕΣΠ θα συνεχίσει, στο ίδιο κλίμα συνεργασίας με βάση τις αρχές της ισονομίας & ισοτιμίας και με την απόλυτη στήριξη όλων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την επικοινωνία και συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς των επιχειρήσεων, την διεκδίκηση κοινών αιτημάτων των επιχειρήσεων/μελών των Επιμελητηρίων από την Πολιτεία, για την ανάπτυξη του επιχειρείν και της οικονομίας.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος Πρόεδρος του ΠΕΣΠ κ. Παναγιώτης Λουζιώτης τόνισε τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών δράσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας.

Το ΠΕΣΠ μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό θεσμικό εργαλείο διαλόγου με την Πολιτεία και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να προωθηθούν πολιτικές που θα στηρίζουν ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή.

