Ψηφιακός «χάρτης» για τον ελληνικό αθλητισμό-Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αξιοποιεί το νέο εργαλείο e-Kouros

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Δημήτρης Πτωχός συμμετείχε στην Αθήνα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Την παρουσίαση του νέου ψηφιακού συστήματος e-Kouros, ενός σύγχρονου εργαλείου καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων για τον ελληνικό αθλητισμό, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, σε συνεδρίαση όπου παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για τον Αθλητισμό, Γιάννης Βρούτσης.

Το πληροφοριακό σύστημα παρουσιάστηκε ως μια σημαντική μεταρρύθμιση για την οργάνωση και τον στρατηγικό σχεδιασμό του αθλητισμού στη χώρα, καθώς συγκεντρώνει και αναλύει στοιχεία για τα ενεργά αθλητικά σωματεία, τις υποδομές, τα αθλήματα και τη γεωγραφική τους κατανομή. Μέσω του συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας που έχει αναπτυχθεί, οι Περιφέρειες αποκτούν πρόσβαση σε κρίσιμους δείκτες και δεδομένα που αφορούν το αθλητικό οικοσύστημα κάθε περιοχής.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων, αλλά και τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών για την ανάπτυξη του αθλητισμού και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε: «Η δυνατότητα πρόσβασης σε αξιόπιστα και ολοκληρωμένα δεδομένα για τον αθλητισμό αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση. Το σύστημα e-Kouros μας επιτρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια την πραγματική εικόνα του αθλητικού οικοσυστήματος και να σχεδιάζουμε πολιτικές με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού, μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις υποδομές και τους πόρους, με στόχο να ενισχύσουμε τον μαζικό και οργανωμένο αθλητισμό και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά».